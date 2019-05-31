Имя пернатому ещё не придумали
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале мая в Иркутской зоогалерее родился филин. Некоторое время новорождённый пернатый не показывался и прятался под мамой, но затем он подрос и начал осматривать просторы вольера.
Накануне сотрудники опубликовали в официальной группе зоогалереи в соцсети снимки подросшей птицы.
- Малыш, но, вероятнее всего, малышка, активно растёт. Да-да, судя по размеру, наши филины высидели себе прехорошенькую девочку. Хвост и крылья у ребёнка уже очень похожи на родительские, но, в общем, ещё дитё дитём, хотя и крупненькое. А глазки, глазки какие, - написали они здесь.
Имя малышке ещё не придумали.
«Прехорошенькая девочка»: Иркутская зоогалерея показала подрастающего филина
Общество, Фото:
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