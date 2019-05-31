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В Бурятии собирают старые фотографии рыбаков

В Бурятии собирают старые фотографии рыбаков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Тема акции - «Истории, традиции и быт рыбаков Великого озера»

ФГБУ «Заповедное Подлеморье» объявляет акцию «Истории, традиции и быт рыбаков Великого озера» по сбору старых фотографий, связанных с рыболовным промыслом на Байкале. Особое внимание уделяется старожилам местности, проживающим или живущим у Байкала. Организаторы просят жителей обратиться к семейным архивам, отыскать фотографии и поделиться с ними. Снимки могут быть самыми разными — люди, события, уловы, рыбацкие лодки.

Акция проводится в рамках подготовки к празднику «День рыбака в Забайкальском национальном парке» для того, чтобы открыть перед всеми желающими разные грани традиционного занятия местного населения - рыбалки, показать труд рыбаков, их быт и традиции.

- Сюжеты присылаемых фотографий должны соответствовать теме. Каждая фотография должна иметь название, краткое описание изображённых на снимке объектов и людей, место съёмки, подпись автора с указанием контактной информации о нём. Приветствуются семейные истории (воспоминания) на данную тему, - сообщили в пресс-службе учреждения.

Из представленных фотографий будут сделаны копии. Все снимки будут возвращены владельцам. Данные фотографии станут частью новых экспозиций, будут использованы для создания презентаций, виртуальных экскурсий по истории района и посёлков, расположенных рядом с Байкалом.

Фотографии и краткие истории принимаются по адресу: п. Усть-Баргузин, ул. Ленина, 71, ежедневно с 8.00 до 17.00 ч. (с понедельника по пятницу) в отделе экологического просвещения, и на электронную почту: ecopros@pdmr.ru.

Всем участникам акции будут вручены памятные подарки от «Заповедного Подлеморья».
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