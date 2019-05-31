Пожарные «спасли» людей из кинотеатра
Сегодня в кинотеатре в ТРЦ «Еврозона» в Улан-Удэ прошли плановые пожарно-тактические учения.
В них были задействованы огнеборцы Улан-удэнского пожарно-спасательного гарнизона, спасатели специалисты Территориального центра медицины катастроф, спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы и сотрудники МВД.
По легенде учений, во втором зале кинотеатра, во время сеанса произошёл пожар. После сообщения о возгорании на телефон спасения 101 персонал провёл эвакуацию посетителей. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения провели разведку в здании, эвакуировали пострадавших и начали ликвидацию условного пламени.
- Целью проводимых мероприятий является совершенствование практических навыков начальствующего состава по управлению силами и средствами на пожаре, а также повышение готовности личного состава к ликвидации пожаров. В качестве объекта проведения учений, данный кинотеатр был выбран не зря, это многофункциональный объект с массовым пребыванием людей, со сложным подъездом к зданию, – рассказал начальник «1-го отряда федеральной противопожарной службы по Республике Бурятия Александр Степанов.
В течение года в республике проводится около 50 плановых и внеплановых учений. Пожарно-тактические учения проводятся на объектах с массовым пребыванием людей, а также на крупных предприятиях, в театрах, дворцах культуры, торгово-развлекательных центрах и т. д., сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
В Улан-Удэ МЧС провело учения в «Еврозоне»: фоторепортаж
Общество, Фото:
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