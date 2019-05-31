В Иркутске завершился детский турнир по футболу

Организовал его игрок «Спартака» и чемпион России по футболу Андрей Ещенко



С 29 по 31 мая в Иркутске 18 команд боролись за победу в детском турнир по футболу на призы Андрея Ещенко «Большие звёзды светят малым». Сегодня на стадионе спортивного комплекса «Локомотив» состоялись финальные игры.



Победителем турнира стала команда «Зенит-Мастер» (Иркутск), серебряные награды достались команде «Сибиряк» (Братск), бронзовые – у команды «Спартак» (Иркутск). В церемонии награждения детского турнира приняли участие мэр города Иркутска Дмитрий Бердников и игрок футбольного клуба «Спартак», чемпион России по футболу 2017 года Андрей Ещенко.



– Я очень горд, что с каждым годом в турнире принимают участие все больше детей. Хочу сказать, чтобы вы обязательно занимались спортом! И, может быть, кто-то из вас в будущем будет также проводить в своем родном городе турниры для маленьких футболистов. Большое спасибо всем участникам, родителям и организаторам этих соревнований! – обратился к собравшимся знаменитый футболист.



В этот же день в рамках программы закрытия турнира состоялся матч поколений. Команда ветеранов иркутского футбола сыграла с командой Андрея Ещенко, в которую вошел практически полный состав выпуска футбольной школы иркутского «Зенита» 1984 года рождения. За команду именитого земляка сыграл мэр города Иркутска Дмитрий Бердников.



Детские соревнования проходили в рамках программы Детской футбольной лиги России. Организатором выступил Андрей Ещенко совместно с городским управлением по физической культуре и спорту. Об сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

