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В Улан-Удэ наградили юных художников

В Улан-Удэ наградили юных художников
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по культуре Улан-Удэ
Премия городского конкурса детского художественного творчества досталась 15 финалистам

Сегодня в Улан-Удэ на площадке около Музея истории города состоялась церемония награждения Городского конкурса детского художественного творчества на премию имени народного художника Бурятской АССР Романа Сидоровича Мэрдыгеева. Поздравил и вручил награды юным победителям и.о. руководителя Администрации города Игорь Шутенков.

15 ребят были удостоены звания лауреатов:
1. Гомбожапов Константин (ДШИ №10);
2. Цыдыпов Аюр (ДШИ №14);
3. Сактоева Арина (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева);
4. Ткачёва Дарья (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева);
5. Сажинова Татьяна (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева);
6. Аюрова Юлия (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева);
7. Зориктуева Адиса (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева);
8. Цыденов Айдар (ДШИ №4);
9. Намсараева Сарюна (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева);
10. Милашич Злата (ДШИ №9);
11. Арзиева Екатерина (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева);
12. Садовская Татьяна (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева);
13. Шерхоева Дари (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева);
14. Цыбжитова Дулма (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева);
15. Абидуева Дари (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева).

Конкурс проходил с 20 по 25 мая в Улан-Удэ. В этом году на него было представлено более 200 работ из ДХШ им. Р. Мэрдыгеева, МГЛ им. Аюшеева, ДШИ №3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14.

Это состязание юных художников проводится с 2001 года для выявления и поддержки одарённых детей, создания условий для раскрытия и совершенствования профессионального художественного творчества учащихся Детских школ искусств и Детской художественной школы им. Р. Мэрдыгеева. В этом году размер премии с 1500 рублей был увеличен до 8000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре Улан-Удэ.
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