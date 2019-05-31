В Улан-Удэ наградили юных художников

Общество, Фото: пресс-служба комитета по культуре Улан-Удэ

Премия городского конкурса детского художественного творчества досталась 15 финалистам



Сегодня в Улан-Удэ на площадке около Музея истории города состоялась церемония награждения Городского конкурса детского художественного творчества на премию имени народного художника Бурятской АССР Романа Сидоровича Мэрдыгеева. Поздравил и вручил награды юным победителям и.о. руководителя Администрации города Игорь Шутенков.



15 ребят были удостоены звания лауреатов:

1. Гомбожапов Константин (ДШИ №10);

2. Цыдыпов Аюр (ДШИ №14);

3. Сактоева Арина (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева);

4. Ткачёва Дарья (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева);

5. Сажинова Татьяна (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева);

6. Аюрова Юлия (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева);

7. Зориктуева Адиса (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева);

8. Цыденов Айдар (ДШИ №4);

9. Намсараева Сарюна (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева);

10. Милашич Злата (ДШИ №9);

11. Арзиева Екатерина (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева);

12. Садовская Татьяна (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева);

13. Шерхоева Дари (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева);

14. Цыбжитова Дулма (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева);

15. Абидуева Дари (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева).



Конкурс проходил с 20 по 25 мая в Улан-Удэ. В этом году на него было представлено более 200 работ из ДХШ им. Р. Мэрдыгеева, МГЛ им. Аюшеева, ДШИ №3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14.



Это состязание юных художников проводится с 2001 года для выявления и поддержки одарённых детей, создания условий для раскрытия и совершенствования профессионального художественного творчества учащихся Детских школ искусств и Детской художественной школы им. Р. Мэрдыгеева. В этом году размер премии с 1500 рублей был увеличен до 8000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре Улан-Удэ.

