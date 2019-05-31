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В День города в Иркутске автобусы будут ездить до часу ночи

В День города в Иркутске автобусы будут ездить до часу ночи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В связи с празднованием будет изменена схема движения общественного транспорта

1 июня в Иркутске отпразднуют День города. Работа общественного транспорта будет продлена до часу ночи. Также для удобства горожан будут организованы дополнительные остановки возле мест проведения массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

План мероприятий можно посмотреть по ссылке – /kuda-skhodit/concerts/den-goroda-v-irkutske/

С 21:45 будут организованы пункты отправления для маршрутов № 3, 6, 7к, 23, 28р, 30, 33, 38, 65 – правая сторона ул. Сурикова от ул. Ленина в сторону Глазковского моста. Для маршрутов № 4к, 27, 32, 56 – правая сторона ул. Нижней Набережной от ул. Декабрьских Событий в сторону остановки «Фортуна». Пункт отправления для маршрутов № 12, 20, 83 – правая сторона ул. Российской от ул. Марата до ул. Ленина.

Движение автобусов № 11, 42, 43, 50, 87 осуществляться не будет.

С 13:00 до 17:00 трамваи № 1 и 4а будут ходить до Ц. Рынка. С 13:00 до 17:00 троллейбусы №7 и 8 будут ходить до остановки «ул. Волжская», № 3 и 4 будут ходить по маршруту «Аэропорт – м/р Солнечный».

В связи с проведением праздничных мероприятий и ограничением движения в центральной части Иркутска, схемы маршрутов общественного транспорта 1 июня изменятся следующим образом:

1) С 12:00 до 17:00 автобусы № 8, 64, 67 при следовании из Свердловского округа в центр после моста поедут по улицам Сурикова, Марата, Чкалова, далее снова на Глазковский мост и обратно по маршрутам. С 17:00 до 24:00 маршруты № 8, 64, 67 при следовании в Свердловский округ после ул. К. Маркса направятся по улицам Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова; при следовании в центр автобусы № 8, 67 после ул. Чкалова – по улицам Марата, Свердлова, Ленина, Дзержинского, Декабрьских Событий и далее по маршрутам, № 64 после ул. Чкалова – по улицам Марата, Свердлова, Ленина, Дзержинского и далее по маршруту.

2) С 12:00 до 24:00 автобусы №28, 60 после Глазковского моста поедут по улицам Сурикова, Марата, Чкалова и обратно по маршрутам.

3) С 12:00 до 13:00 маршруты № 6, 14, 28р, 29, 30, 33, 37, 39, 65 при следовании в центр после ул. Чкалова направятся по улицам Марата, Свердлова, Ленина и далее как обычно; из центра после ул. К. Маркса - по улицам Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее.

4) С 12:00 до 17:00 автобус № 66 после Глазковского моста пойдет по улицам Сурикова, Марата, Чкалова, Глазковский мост и обратно. С 17:00 до 24:00 при следовании в центр после ул. Чкалова направится по улицам Марата, Свердлова, Ленина и далее по маршруту; из центра после ул. К. Маркса - по улицам Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее.

5) С 12:00 до 17:00 маршрут № 20 при следовании из аэропорта в центр после ул. Декабрьских Событий пойдёт по улицам Тимирязева, Ленина, Дзержинского; с 17:00 до 24:00 № 20 при следовании на Ж.Д. Вокзал после ул. Ленина направится по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова; в аэропорт - после ул. Чкалова по улицам Марата, Свердлова, Ленина.

6) С 12:00 до 17:00 автобус № 98 после ул. Декабрьских Событий пойдёт по улицам Тимирязева, Ленина, Дзержинского, К. Либкнехта; с 17:00 до 24:00 при следовании в центр после ул. К. Маркса - по улицам Ленина, Дзержинского.

7) С 12:00 до 13:00 и с 17:00 до 24:00 маршрутки № 12, 16к после ул. Ленина поедут по улицам Канадзавы, Марата, Свердлова, Ленина и далее по маршрутам. С 13:00 до 17:00 движение будет осуществляться только до остановки «Ц. Рынок».

8) С 12:00 до 17:00 автобус № 56 при следовании из м/р Солнечный после ул. Байкальской направится по улицам Литвинова, Дзержинского, Октябрьской Революции, Ф. Энгельса, Баррикад, Радищева; из пр. Радищева после ул. Рабочего Штаба - по улицам Баррикад, Ф. Энгельса, Октябрьской Революции, Тимирязева, Седова. С 17:00 до 24:00 № 56 при следовании из м/р Солнечный после ул. Байкальской поедет по улицам Литвинова, Дзержинского, Декабрьских Событий, К. Маркса, Франк-Каменецкого, Рабочая; из пр. Радищева после ул. Рабочей - по улицам Франк-Каменецкого, К. Маркса, Ленина.

9) С 6:00 до 12:00 автобусы № 9,15,27,32,81 при следовании из центра после ул. Дзержинского поедут по ул. Декабрьских Событий, Рабочей и далее по маршрутам. C 12.00 до 17.00 № 9,15,27,32 при следовании в центр после ул. Рабочего Штаба направятся по улицам Баррикад, Ф. Энгельса, Октябрьской Революции, Тимирязева, Литвинова, Дзержинского; из центра № 15,27,32 после ул. Дзержинского пойдут по улицам Октябрьской Революции, Ф. Энгельса, Баррикад, Рабочего Штаба; маршрут № 9 после ул. Дзержинского - по улицам Октябрьской Революции, Ф. Энгельса, Баррикад, Радищева. Автобус №81 с 12:00 до 17:00 при следовании в центр после ул. Рабочего Штаба поедет по улицам Баррикад, Ф. Энгельса, Октябрьской Революции, Тимирязева, Партизанской, С. Перовской, Байкальской; при следовании из центра после ул. Дзержинского - по улицам Октябрьской Революции, Ф. Энгельса, Баррикад, Сурнова и далее как обычно.

10) C 12:00 до 17:00 автобус № 35 при следовании из садоводства после ул. Баррикад поедет по улицам Ф. Энгельса, Октябрьской Революции, Тимирязева, Литвинова, Дзержинского.

11) C 12:00 до 17:00 автобус № 52 при следовании из садоводства после ул. Рабочего Штаба направится по улицам Баррикад, Ф. Энгельса, Октябрьской Революции, Тимирязева, Декабрьских Событий, Дзержинского, Октябрьской Революции; при следовании в садоводство после ул. Октябрьской Революции - по улицам Ф. Энгельса, Баррикад, Рабочего Штаба.

12) С 12:00 до 17:00 автобусы № 13, 31 при следовании в центр после ул. Рабочего Штаба направятся по улицам Баррикад, Ф. Энгельса, Октябрьской Революции, Тимирязева, Декабрьских Событий; из центра после ул. Декабрьских Событий - по улицам Дзержинского, Октябрьской Революции, Ф. Энгельса, Баррикад, Рабочего Штаба. С 17:00 до 24:00 автобусы № 13, 31 при следовании в центр после ул. Рабочей поедут по улицам Франк-Каменецкого, К. Маркса, Каландаришвили, Желябова.

13) С 12:00 до 13:00 и с 17:00 до 24:00 маршруты № 3, 16, 23, 38, 74, 77, 80, 99 при следовании из Свердловского округа в центр после ул. Чкалова направятся по улицам Марата, Свердлова, Ленина. Автобусы № 3, 7к, 16, 23, 38, 80, 90 при следовании из центра после ул. Ленина поедут по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова.

14) С 13:00 до 17:00 автобусы № 6, 14, 23, 29, 33, 38, 39 при следовании в центр после ул. Чкалова поедут по улицам Марата, Свердлова, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова.

15) С 13:00 до 17:00 маршруты № 28р, 30, 37, 65 при следовании в центр после Глазковского моста пойдут по улицам Сурикова, Марата, Чкалова.

16) С 13:00 до 17:00 маршрутка № 90 при следовании из аэропорта после ул. Тимирязева поедет по ул. 3-го Июля, Академическому мосту, Лермонтова и далее.

17) С 13:00 до 17:00 маршрут № 7к при следовании в м/р Первомайский после ул. Тимирязева пойдет по ул. 3-го Июля, Академическому мосту, объездной дороге Свердловского района, ул. Вампилова.

18) С 13:00 до 17:00 автобусы № 3 и 80 при следовании из м/р Юбилейный после ул. Лермонтова поедут по объездной дороге Свердловского района, Академическому мосту, улицам Седова, 4-й Советской, 25-го Октября, Седова, Ленина, Дзержинского; при следовании в м/р Юбилейный после ул. Тимирязева - по ул. 3-го Июля, Академическому мосту, объездной дороге Свердловского района, ул. Лермонтова.

19) С 13:00 до 17:00 маршрутка № 74 при следовании из м/р Первомайский после ул. Лермонтова направится по объездной дороге Свердловского района, Академическому мосту, улицам Седова, 4-й Советской,25-го Октября, Советской, Байкальской.

20) С 13:00 до 17:00 автобус № 99 при следовании в аэропорт после ул. Лермонтова поедет по объездной дороге Свердловского района, Академическому мосту, улицам Седова, Трилиссера, Байкальской, Советской.

21) С 13:00 до 17:00 маршрут № 77 при следовании в центр после ул. Лермонтова пойдет по объездной дороге Свердловского района, Академическому мосту, улицам Седова, Байкальской и далее.

22) С 13:00 до 17:00 маршрутка № 16 при следовании в центр после ул. Тимирязева поедут по улицам Седова, Советской, Байкальской и далее.
день города общественный транспорт
 
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