В ходе учения были выполнены также фигуры сложного пилотажа
Лётчики многофункциональных истребителей Су-30СМ авиационного полка в Забайкальском крае блокировали аэродром условного противника.
Особенностью выполнения учебно-тренировочных полётов стало активное применение условным противником средств постановки активных и пассивных радиопомех, создающих так называемый «радиоэлектронный купол».
Экипажи отработали задачи по поиску и обнаружению целей, наведению ракетного вооружения истребителей в сложной помеховой обстановке.
Помимо этого были выполнены фигуры сложного пилотажа, применяемые при ведении воздушного боя с группой летательных аппаратов «противника», прикрывающих аэродром. Для скрытного подлета в заданный район, в том числе с целью не быть обнаруженными радиолокационными станциями условного противника, полеты выполнялись на малых и предельно малых высотах.
- Особое внимание было уделено отработке новых приёмов ведения воздушного боя, основанных на опыте современных вооружённых конфликтов. Полёты выполнялись в составе звеньев и пар, лётный состав усовершенствовал навыки ухода от средств воздушного поражения условного противника, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Всего было выполнено около 20 самолётовылетов, уточнили в ВВО.
Лётчики в Забайкалье пробили «радиоэлектронный купол» противника
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