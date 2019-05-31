Лётчики в Забайкалье пробили «радиоэлектронный купол» противника

В ходе учения были выполнены также фигуры сложного пилотажа



Лётчики многофункциональных истребителей Су-30СМ авиационного полка в Забайкальском крае блокировали аэродром условного противника.



Особенностью выполнения учебно-тренировочных полётов стало активное применение условным противником средств постановки активных и пассивных радиопомех, создающих так называемый «радиоэлектронный купол».



Экипажи отработали задачи по поиску и обнаружению целей, наведению ракетного вооружения истребителей в сложной помеховой обстановке.



Помимо этого были выполнены фигуры сложного пилотажа, применяемые при ведении воздушного боя с группой летательных аппаратов «противника», прикрывающих аэродром. Для скрытного подлета в заданный район, в том числе с целью не быть обнаруженными радиолокационными станциями условного противника, полеты выполнялись на малых и предельно малых высотах.



- Особое внимание было уделено отработке новых приёмов ведения воздушного боя, основанных на опыте современных вооружённых конфликтов. Полёты выполнялись в составе звеньев и пар, лётный состав усовершенствовал навыки ухода от средств воздушного поражения условного противника, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Всего было выполнено около 20 самолётовылетов, уточнили в ВВО.

