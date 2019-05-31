Чита анонсировала мероприятия в День защиты детей

В первый день лета детей ждут праздничные программы, концерты, фестивали и конкурсы

В краевом центре Забайкалья 1 июня пройдёт множество мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей, сообщает пресс-служба администрации города Читы.



С 9:00 до 15:00 оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных школ краевого центра проведут праздничные программы «Здравствуй, лето!».



С 10:00 до 18:00 свободный вход в Читинский городской зоопарк. Для детей будут организованы экскурсии, мастер-классы и аквагрим.



В 10:00 на открытых площадках стадиона «Локомотив» для детей приготовлена зажигательная фитнес-зарядка. Представители Федерации тайского бокса Забайкальского края проведут показательные выступления. Позже состоятся состязания по мини-футболу и приём нормативов «Готов к труду и обороне!», а также весёлые старты.



С 11:00 до 12:00 на площади имени Ленина состоится детский забег «Мечтай, дерзай, будь впереди!».



В 11:00 в КДЦ «Спутник» начнётся праздник «Я люблю лето».



С 11:00 до 13:00 на открытой площадке КСЦ «Авиатор» состоится праздничная программа «Детские радости».



С 11:00 до 13:00 в микрорайоне Северный пройдёт праздничный концерт «Под парусом детства».



В 11:00 в Театре кукол «Тридевятое царство» стартует малый фестиваль чтения «Время читать». Он продлится до 2 июня.



С 12:00 до 14:00 в КДЦ «Мир» детям покажут театрализованную игровую программу «Пусть будет разноцветным мир».



С 12:00 до 14:00 на открытой площадке ДК «Энергетик» можно поучаствовать в праздничной программе «Счастливое детство».



В Шахматном парке с 12:00 до 17:00 будет проходить праздничная программа «Страна чудес».



С 13:00 до 14:00 КДЦ «Юность» предложит ребятам концертно-игровую программу «Ура, каникулы!».



Конкурс рисунков «Домашние животные» ожидает малышей на площади Революции с 15:00 до 17:00.

