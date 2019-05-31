На Дне открытых дверей представили самые древние и ценные архивные документы. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В пятницу, 31 мая в рамках проекта «Открытый архив» Государственный архив Бурятии провёл День открытых дверей для всех желающих.
На сегодняшний день республиканский архив является основным хранителем документального наследия Бурятии. На 1 января 2019 года там находится 3861 фонд, в которых числятся более миллиона дел.
- Самый ранний документ, датированный 1681 годом, хранится в фонде Селенгинского Троицкого монастыря. Также в нескольких фондах имеются интересные сведения о пребывании декабристов на территории Бурятии, – рассказала «Байкал-Daily» ведущий архивист отдела публикации документов Надежда Ламоева.
Особое место в архиве занимают личные документы бурятских купцов, этнографов, учителей, фотографов и старожилов Верхнеудинска. Помимо этого, сохранились чертежи и планы столицы Бурятии ХIX – XX веков.
Для посетителей Дня открытых дверей провели экскурсию по местам хранения этих документов, и люди смогли наглядно увидеть их. Также работники архива показали процесс оцифровки древних документов и фотографий.
- Документы мы переводим в электронный вид, заносим в компьютер и создаём электронную базу данных. Это делается для обеспечения сохранности документа, электронная копия будет заменять оригинальную. Также документ становится более доступным обществу. Копии мы можем высылать по электронной почте по запросу, скидывать на флеш-накопители учёным, это очень удобно, – рассказал публике сотрудник Государственного архива Бурятии.
Подобная акция ежегодная, следующая запланирована на май 2020 года.
Госархив Бурятии распахнул свои двери: фоторепортаж
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