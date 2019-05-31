В Чите на день троллейбусы станут бесплатными для детей

Этим правом могут воспользоваться забайкальцы младше 14 лет в День защиты детей



В Чите 1 июня в честь Дня защиты детей юные забайкальцы в возрасте до 14 лет смогут ездить на городских троллейбусах бесплатно, сообщает пресс-служба администрации города.



Кроме этого, в этот день на городских площадках в рамках праздника пройдёт множество интересных мероприятий. На площади имени Ленина состоится физкультурно-массовый праздник, который соберёт порядка 500 детей. На нём юные участники совершат коллективный забег на дистанцию 1,5 километров. На территории стадиона «Локомотив» также проведут спортивную программу для детей. В рамках мероприятия пройдёт зажигательная фитнес-зарядка, мастера единоборств покажут своё выступление, состоятся состязания по мини-футболу, а также весёлые старты.

