Им вручили подарки
Сегодня, в преддверии международного дня защиты детей, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии побывали в доме ребёнка «Аистенок» в Улан-Удэ и вручили детям подарки.
Маленькие воспитанники приготовили для гостей небольшой концерт, на котором пели, танцевали и рассказывали стихи.
После концерта врио начальника управления вневедомственной охраны Сергей Звездин поздравил ребятишек и весь коллектив с наступающим праздником детства.
- Дети – наше главное сокровище и смысл жизни. И нет ничего в мире дороже и выше, чем улыбка и радостный смех ребёнка. Защита детей начинается с самого раннего возраста, когда формируются личность и мировоззрение ребёнка, воспитываются доброта и достоинство. От всей души благодарю вас, что отдаёте все силы воспитанию детей, делаете жизнь ребёнка счастливее и ярче! А вы, дети, растите здоровыми, умными, талантливыми и счастливыми! – пожелал полковник Сергей Звездин.
В свою очередь, заместитель главного врача дома ребенка «Аистенок» Наталья Шагдурова отметила, что вневедомственная охрана уже много лет является другом их учреждения, оказывает помощь в различных вопросах. Она вручила благодарственное письмо управлению вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба управления Росгвардии Бурятии.
В Улан-Удэ росгвардейцы поздравили воспитанников «Аистёнка»
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