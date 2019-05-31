Районы Забайкалья принимают гостей кинофестиваля

Начались районные показы фильмов конкурсной программы и встречи жителей с известными артистами



Уже сегодня жители муниципальных районов Забайкальского края смогли увидеть фильмы конкурсной программы международного кинофестиваля и встретиться с известными артистами.



В этот день город Краснокаменск посетил народный артист РСФСР, президент Забайкальского международного кинофестиваля Александр Михайлов. Творческая встреча с известным артистом прошла в ДК «Даурия». Александр Панкратов-Чёрный, Марина Яковлева, Елена Бирюкова, Раиса Рязанова и Анатолий Журавлёв побывали в селе Улёты, где провели творческую встречу. Сергей Никоненко, Елена Ксенофонтова, Игорь Ливанов выступили в Газимуро-Заводском районе: на горно-обогатительном комбинате «Быстринский» и в районном Доме культуры.



Дмитрий Павленко и Наталия Селиверстова привезли в районы две постановки – спектакли «Плих и Плюх» и «ТыЯ». Сегодня в городе Петровске-Забайкальском они выступили во Дворце культуры и спорта. А завтра, 1 июня, смогут увидеть представления артистов жители Красного Чикоя.



2 июня актриса Елена Ксенофонтова выступит на сцене национального театра песни и танца «Амар сайн» в Агинском. В понедельник, 3 июня, в Балей приедет Сергей Никоненко. Он проведёт творческую встречу в Доме культуры «Горняк».



В Нерчинске пройдёт встреча с Александром и Игорем Огурцовыми. 4 июня артисты отправятся в Сретенский район, где также проведут творческие встречи в селе Верхняя Куэнга и посёлке Кокуй. 5 июня они выступят в Доме культуры Сретенска.



Кроме творческих встреч в районах края в Краснокаменске, Нерчинске, Балее, Агинском, Кокуе, Дровянной и Шерловой Горе пройдут показы конкурсных фильмов.

