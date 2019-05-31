В Улан-Удэ оперативным службам дадут схемы объезда ремонтируемых теплотрасс

Такое поручение на сегодняшнем планёрном совещании в мэрии дал и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков



В Улан-Удэ началась перекладка тепловых сетей на тепломагистралях № 2, 4, 5. Особенно сложным строители называют участок по ул. Трубачеева, где движение будет перекрыто на 2 месяца со 2 июня по 30 июля.



Все графики ремонтных работ и измененную схему движения было поручено передать пожарным, медицинским службам, МВД Бурятии, чтобы водители не теряли драгоценное время.



31 мая и.о. председателя комитета городского хозяйства Александр Тюрюханов сообщил, что из 3,8 км. сетей отремонтировано 580 метров. Работы идут с опережением графика, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



В этом году пройдёт ремонт:



- по тепломагистрали № 2 (зона подачи – центр города), будет переложено 1360 метров новых труб.



Ремонт пройдет по ул. Кирова (с 1 июня до 9 июля), ул. Ленина (с 1 июля до 15 июля), ул. Каландаришвили (с 2 мая до 2 июня), ул. Куйбышева (с 19 июля до 23 августа), ул. Партизанской (с 1 июля до 20 августа). По данным на 31 мая, по тепломагистрали № 2 работы по улице Кирова выполнены во дворах, монтаж трубопровода закончен, сейчас работы ведутся в районе ТЦ «Курбатовский». С 1 июня по 15 июля будет закрыто движение по улице Кирова от дома 20 до Ленина, 23. Параллельно ведутся работы по ул. Каландаришвили, рабочее движение здесь будет открыто 2 июня, а без помех для автомобилистов и пешеходов движение по нормальной схеме заработает 9 июня.



- По тепломагистрали № 4 (зона подачи – ул. Шаляпина, Моховая, Кирзавод), будет переложено 526 метров новых труб. Ремонт пройдет по ул. Тропинина, 1 до ул. Моховой, 7 (с 25 мая до 30 августа). Сейчас ведется корректировка проекта на одном из участков, где трубопровод с подземного меняют на наземный. Работы здесь начнутся 10 июня.



- по тепломагистрали № 3 (зона подачи - ул. Трубачеева, Сахьяновой, бульвар Крла Маркса), будет переложено 1980 метров новых труб. Ремонт пройдет по ул. Трубачеева (с 1 мая до 30 августа), ул. Бабушкина (с 31 мая до 3 июня), по бульвару Карла Маркса от ул. Трубачеева, 108 до ул. Терешковой, 20 б (с 1 августа до 15 сентября), ул. Ключевской, 4 в до ул. Ключевской 6а/1 (с 1 июля до 30 августа), ул. Сахьяновой от дома 7б/3 до ул. Терешковой, 60 (с 1 июня до 30 августа), ул. Бабушкина в районе дома № 5 (с 16 до 18 августа).



Самым сложным для автомобилистов станет ремонт по улице Трубачеева. Сюда завезены все необходимые строительные материалы, смонтирована часть трубопровода, сейчас производится переключение потребителей к замененному участку.



Средства на ремонт тепломагистралей в сумме 348 миллионов выделены из резервного фонда правительства Российской Федерации. Программа модернизации теплосетей Улан-Удэ рассчитана на три года, в 2020 и 2021 году ожидается финансирование не меньше нынешнего. Всего за три года действия программы будет переложено 12 км. новых труб. В 2019 году на теплосети будет выделено порядка 600 млн. рублей - 150 млн. рублей в рамках ремонтной кампании «ТГК-14», 348 млн. рублей средства из федерального бюджета и 77 млн. рублей - средства Республики Бурятии и города Улан-Удэ.





