В Забайкалье пройдёт «Ночь короткого метра»

На ней покажут и наградят лучшие короткометражные фильмы



Сегодня в Чите на площади Декабристов в рамках VIII Забайкальского международного кинофестиваля пройдёт традиционная «Ночь короткого метра».



В этот вечер будут названы победители конкурса короткометражных фильмов и показаны лучшие работы, присланные на конкурс. Все желающие смогут пообщаться с любимыми артистами, которые также примут участие в мероприятии. Среди них ожидаются Раиса Рязанова, Марина Яковлева, Анатолий Журавлёв, Елена Бирюкова, Фёдор Добронравов, Александр Панкратов-Чёрный, Андрей Руденский, Аглая Шиловская, Игорь и Алексей Огурцовы.



Победители конкурса будут названы в следующих номинациях:

- Лучший короткометражный фильм, сделанный в Забайкальском крае;

- Лучший короткометражный игровой фильм;

- Лучший короткометражный документальный фильм.



Фильмы-победители читинцы и гости фестиваля смогут увидеть на площади Декабристов в рамках «Ночи короткого метра», сообщает пресс-служба Министерства культуры Забайкалья.

