На ней покажут и наградят лучшие короткометражные фильмы
Сегодня в Чите на площади Декабристов в рамках VIII Забайкальского международного кинофестиваля пройдёт традиционная «Ночь короткого метра».
В этот вечер будут названы победители конкурса короткометражных фильмов и показаны лучшие работы, присланные на конкурс. Все желающие смогут пообщаться с любимыми артистами, которые также примут участие в мероприятии. Среди них ожидаются Раиса Рязанова, Марина Яковлева, Анатолий Журавлёв, Елена Бирюкова, Фёдор Добронравов, Александр Панкратов-Чёрный, Андрей Руденский, Аглая Шиловская, Игорь и Алексей Огурцовы.
Победители конкурса будут названы в следующих номинациях:
- Лучший короткометражный фильм, сделанный в Забайкальском крае;
- Лучший короткометражный игровой фильм;
- Лучший короткометражный документальный фильм.
Фильмы-победители читинцы и гости фестиваля смогут увидеть на площади Декабристов в рамках «Ночи короткого метра», сообщает пресс-служба Министерства культуры Забайкалья.
В Забайкалье пройдёт «Ночь короткого метра»
Общество, Фото:
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