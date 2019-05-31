В Чите наградят лучшие детские короткометражки

В День защиты детей подведут итоги Забайкальского фестиваля экранного творчества «Мы Сами!»



В Чите 1 июня на площадке перед Музейно-выставочным центром края пройдёт торжественная церемония награждения победителей 30-го ежегодного межрегионального Забайкальского фестиваля детского, юношеского, студенческого, семейного и любительского экранного творчества «Мы Сами!».



Просмотр конкурсных работ состоялся в конце марта текущего года. Десятки ребят, творческих групп со всего края прислали на конкурс короткометражные художественные фильмы, телесюжеты, анимационные работы, раскрывающие и пропагандирующие общечеловеческие ценности. Жюри под председательством телережиссёра ГТРК-Чита Надежды Павленко выбрало лучшие, создатели которых будут награждены в дни проведения Забайкальского международного кинофестиваля.



Почётным гостем церемонии станет программный директор кинофестиваля, член Союза кинематографистов России, доцент кафедры киноведения ВГИК Мария Безенкова. В программе мероприятия также просмотр лучших работ, среди которых будет сюжет, обладатель гран-при международного фестиваля юношеских СМИ «Волжские встречи», недавно прошедшего в Чувашии, и номинированный на кинофестиваль в Америке, сообщает пресс-служба Минкультуры Забайкалья.

