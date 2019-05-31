В Улан-Удэ батюшка призвал родителей заплатить алименты

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Свято-Одигитриевском соборе прошла встреча отца Максима с родителями, не оплачивающими алименты



Данное мероприятие было организовано в рамках информационной акции «Судебные приставы – детям», сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



В своём выступлении отец Максим призвал отцов и матерей, лишившихся родительских прав, подумать о своих детях и найти себя в жизни, в которой найдется место и для собственного ребенка. Он привёл множество положительных примеров и причин, побуждающих начать всё сначала с чистого листа, позабыв обо всех обидах и неудачах.



В конце духовной беседы священнослужитель дал своим слушателям несколько практических советов, один из которых – это молиться богу и просить у него помощи. На что одна из слушательниц посетовала, что она и так ходит в церковь, но результата не видит.



- Большинству людей свойственно верить в свершение чудес. Но не стоит взывать к небесам лишь тогда, когда необходимо исполнение чего-либо. Порой это бывает не так явно как кажется, - ответил священнослужитель.



По его словам, одной молитвы для достижения успеха недостаточно.



