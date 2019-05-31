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Секретарь Общественной палаты России в Улан-Удэ: «Пора снимать бюрократические очки»

Секретарь Общественной палаты России в Улан-Удэ: «Пора снимать бюрократические очки»
Общество, 
В Улан-Удэ проходит форум «Сообщество» - в его рамках эксперты в конструктивной форме пытаются выработать идеи для решения конкретных наболевших проблем не только Бурятии, но и всего Дальневосточного федерального округа. Своим видением решения злободневных вопросов с «Байкал-Daily» поделился секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев

- Валерий Александрович, форум «Сообщество» - масштабное мероприятие для всего дальневосточного региона. Как бы вы оценили его итоги? Что, на ваш взгляд, можно считать наиболее важным?

- Прежде всего, важен сам характер разговора. Большая опасность кроется в бюрократизации политической и общественной сферы. Мы видим риски подобных явлений. К примеру, разработаны паспорта национальных проектов, идёт второй год работы, имеется проект программы по развитию Дальнего Востока. Но ни я, ни мои коллеги не убеждены, что эти планы будут реализованы, потому что возникают бюрократические «силки» - оформляются бесконечные бумаги, идут согласования, и за этими вещами становится невозможным увидеть конкретного человека – для кого делается, что получат конкретные люди в том или ином регионе страны? Мы пытаемся изменять атмосферу – говорим детально и откровенно и с позиции простых людей.

Кроме того, у нас много конкретики, а не пустых разглагольствований. К примеру, в части демографии имеется неплохой опыт на Сахалине, где коэффициент рождаемости существенно выше двух. Почему это произошло? Потому что властям региона удалось создать эффективную действенную программу повышения рождаемости. Сегодня у нас коэффициент рождаемости равен 1,6, а необходимо достичь уровня 2,1-2,2. Для этого, говорят специалисты, необходимо закладывать на демографические программы более 2% ВВП, а это в год – 2 трлн рублей. И если власти страны на деле готовы решать проблемы демографии, надо не надевать «бюрократические очки», а сказать честно: необходимо изыскивать эту сумму, невзирая на искусственные препоны. А когда на эти цели закладывают, скажем, 300-400 миллиардов, заранее понятно, что нужный уровень рождаемости в стране не будет достигнут, и деньги, получается, потратят неэффективно.

- Как вы оцениваете экономическую ситуацию в стране с точки зрения общественных организаций?

- Не видим мы эффективных результатов – экономический рост в стране в течение последних пяти лет «пляшет» в районе нуля, может быть, чуть выше. Росстат и профильные министерства докладывают о росте 1-1,5%, но этого очень мало, и практически незаметно для простых людей, которые не ощущают на деле рост своего финансового благополучия – их реальные доходы снижаются на протяжении нескольких лет. То есть, скорее всего, экономический рост сегодня, как принято говорить, отрицательный. Подобный экономический спад вызывает социальное напряжение в обществе, и люди задаются вопросом: а как же так?! Может быть, дело всё-таки в экономической политике, которую проводит исполнительная власть? На мой взгляд, в стране имеется немалый потенциал для экономического роста, и его можно реализовать разумными методами экономической политики. И, по крайней мере, на словах органы исполнительной власти прислушиваются к рекомендациям экспертов Общественной палаты. Но пока, к сожалению, это не превращается в реальные действия.

- Для Бурятии, на территории которой расположена мировая жемчужина – озеро Байкал, всегда актуальны вопросы экологической политики. Как бы вы прокомментировали нынешнее положение вещей?

- Ситуация с озером Байкал очень яркий пример того, о чём мы говорим. В своё время эти проблемы были поставлены, в первую очередь, общественными экологическими организациями. Тогда остро стоял вопрос с Байкальским ЦБК. Его закрыли, но три тысячи человек потеряли работу, город Байкальск находится в тяжёлом экономическом положении. На самом деле были приняты лишь формальные меры, ситуация кардинально не изменилась. Меж тем, в своё время государство выделило 32 миллиарда рублей на оздоровление озера Байкал. Вчера я с коллегами побывал в Байкальске, и своими глазами увидел, как, например, обстоят дела с хранением отходов комбината, а это примерно 6 миллиардов тонн химикатов. Почти ничего не сделано – до сих непонятна технология работы по утилизации этих отходов. Но так же нельзя, это профанация! Хотя десятки миллиардов рублей истрачены на апробирование различных непонятных «научных разработок», результат практически нулевой.

Что касается запретительных мер по охране Байкала по бурятской стороне озера, дошли до того, что нельзя строить даже очистные сооружения. Но это же абсурд! Как, спрашивается, можно сократить те же диффузные стоки вокруг прибрежных населённых пунктов? Это как раз пример бессмысленного бюрократического подхода – каждое ведомство по бумагам отчиталось, и все по кругу перекладывают ответственность друг на друга, а по сути, стало ещё хуже.

- Ключевая тема форума «Сообщество» в Улан-Удэ – сбережение человеческого капитала, разработана система конкретных мер, направленных на достижение реальных результатов. На ваш взгляд, возможно ли качественное изменение ситуации?

- Конечно, это возможно. Если говорить конкретно о Бурятии, здесь очень важен акцент на сельской жизни. Семьи на селе, как правило, многодетны, и со стороны государства и органов власти республики правильным будет во что бы то ни стало постараться сохранить сельский уклад жизни, а это актуально для значительной части населения. Но так, чтобы в сёлах были, наконец, созданы условия для достойной жизни, чтобы у людей было нормальное жильё, хороший заработок, возможность обучать детей в современных школах. И тогда, уверен, наметятся возможности для качественного рывка вперёд. И не только на уровне отдельно взятого села или деревни, но и республики в целом.


Общественная палата форум "Сообщество"
 
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