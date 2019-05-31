«Дари» вновь выступит на «Голосе кочевников»

Общество, Фото: Александра Данилова

Группа «Дари» создана из артистов театра



14 июля группа «Дари», в состав которой входят артисты Государственного русского драматического театра, выступит на международном музыкальном фестивале «Голос кочевников»



Группа «Дари» – это коллаборация артистов Русского драматического театра имени Бестужева Аюра Доржиева, Владимира Барташевича, Ивана Бузунова и профессиональных музыкантов: Олега Соболева, Романа Черных, Михаила Пластинина, Семена Крайнова.



Песни «Дари» сочетают лёгкий рок с элементами рэгги, этники и транса. Музыканты с успехом выступили в off-программе международного музыкального фестиваля «Голос кочевников» и были приглашены на основную площадку в Ацагат, где выступали как на малой, так и большой сцене.



В этом году «Дари» также вошла в лайн-ап «Голоса кочевников» и заявлена в программе фестиваля на 14 июля в один день с Найком Борзовым.



Кроме того, музыканты будут выступать в off-программе этого года. О дате и месте проведения организаторы фестиваля объявят дополнительно, сообщает пресс-служба театра имени Бестужева.

