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«Дари» вновь выступит на «Голосе кочевников»

«Дари» вновь выступит на «Голосе кочевников»
Общество,  Фото:Александра Данилова
Группа «Дари» создана из артистов театра

14 июля группа «Дари», в состав которой входят артисты Государственного русского драматического театра, выступит на международном музыкальном фестивале «Голос кочевников»

Группа «Дари» – это коллаборация артистов Русского драматического театра имени Бестужева Аюра Доржиева, Владимира Барташевича, Ивана Бузунова и профессиональных музыкантов: Олега Соболева, Романа Черных, Михаила Пластинина, Семена Крайнова.

Песни «Дари» сочетают лёгкий рок с элементами рэгги, этники и транса. Музыканты с успехом выступили в off-программе международного музыкального фестиваля «Голос кочевников» и были приглашены на основную площадку в Ацагат, где выступали как на малой, так и большой сцене.

В этом году «Дари» также вошла в лайн-ап «Голоса кочевников» и заявлена в программе фестиваля на 14 июля в один день с Найком Борзовым.

Кроме того, музыканты будут выступать в off-программе этого года. О дате и месте проведения организаторы фестиваля объявят дополнительно, сообщает пресс-служба театра имени Бестужева. 
Голос кочевников
 
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