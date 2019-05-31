Группа «Дари» создана из артистов театра
14 июля группа «Дари», в состав которой входят артисты Государственного русского драматического театра, выступит на международном музыкальном фестивале «Голос кочевников»
Группа «Дари» – это коллаборация артистов Русского драматического театра имени Бестужева Аюра Доржиева, Владимира Барташевича, Ивана Бузунова и профессиональных музыкантов: Олега Соболева, Романа Черных, Михаила Пластинина, Семена Крайнова.
Песни «Дари» сочетают лёгкий рок с элементами рэгги, этники и транса. Музыканты с успехом выступили в off-программе международного музыкального фестиваля «Голос кочевников» и были приглашены на основную площадку в Ацагат, где выступали как на малой, так и большой сцене.
В этом году «Дари» также вошла в лайн-ап «Голоса кочевников» и заявлена в программе фестиваля на 14 июля в один день с Найком Борзовым.
Кроме того, музыканты будут выступать в off-программе этого года. О дате и месте проведения организаторы фестиваля объявят дополнительно, сообщает пресс-служба театра имени Бестужева.
«Дари» вновь выступит на «Голосе кочевников»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
1 и 2 июня на ледовой арене «IceМетр» пройдёт первый детский турнир по хоккею с шайбой «Кубок IceМетр»
Школьники посетили Алтачейский заповедник
На открытие бюста в Бабушкин прибыл главный военный прокурор Валерий Петров
3 июня в Бурятской филармонии пройдет концерт участников OFF-программы фестиваля «Голос кочевников» - французской группы Marthe
30 мая открылся физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном на бульваре Рябикова в Иркутске
В стране 6 лет действует запрет на курение в общественных местах
Это картины «Феномен Этигэлова. Загадка бурятского ламы» Елены Демидовой и «321-я Сибирская. Фильм первый. Братья» Солбона Лыгденова
Свой опыт по борьбе за трезвость в Улан-Удэ презентовали представители Якутии
Представители всех районов республики сразятся за статус абсолютных чемпионов
Ламы помолятся за их здоровье и скорейшее выздоровление
По данным Бурятского гидрометцентра, 31 мая по северу республики небольшой дождь и мокрый снег, по остальной территории без осадков
На Ольхоне подростки с ограниченными возможностями здоровья сыграют в пионербол, мини-футбол и настольный теннис
В Чите пройдёт благотворительный турнир по хоккею в День защиты детей
Конкурс «Краски детства» проводился среди социально-уязвимых групп детей
500 детей примут участие в спортивном празднике в столице Забайкалья