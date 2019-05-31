Детей знакомят с заповедными уголками Бурятии

Общество, Фото: Байкальский заповедник

Школьники посетили Алтачейский заповедник



Какими природными богатствами славятся родные края, почему важно сохранять животных и растения, населяющие нашу планету, и для чего на территории Мухоршибирского района Бурятии организован и функционирует государственный заказник федерального значения «Алтачейский»? Узнать это и многое другое 22 мая смогли любознательные школьники Цолгинской средней школы. В этот день ученики 6-8 классов во главе с учителем биологии и директором школы Владимиром Тимофеевым посетили Алтачейский заказник. Об этом сообщили в пресс-службе Байкальского заповедника.



Экскурсия для учащихся была проведена в рамках проекта «Сохраним заповедный мир Алтачея», который уже второй год реализует в Алтачейском заказнике Байкальский государственный заповедник при поддержке благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире».



Провели экскурсию по заказнику и рассказали о заповедном деле сотрудники Байкальского заповедника – старший государственный инспектор Сергей Гурьянович Красиков и участковый государственный инспектор Сергей Сергеевич Красиков. Школьники и преподаватели не только познакомились с территорией и инфраструктурой заказника, с растительным миром этой особо охраняемой природной территории, но и увидели представителей животного мира – косуль, изюбрей тарбаганов, глухарей, дроф и других.



– Мы также рассказали детям, что такое биотехния, как сотрудники заповедника помогают диким животным на территории Алтачейского заказника, какими культурами, в каких объёмах, и в какое время года засеиваем наши подкормочные поля, – говорит участковый государственный инспектор Сергей Красиков. – Мы показали несколько таких подкормочных полей, чтобы школьники могли увидеть и представить себе, в каких объемах проводится работа по поддержке диких животных.



Сотрудники Байкальского заповедника продемонстрировали школьникам кормовой стол и рассказали, что он очень эффективен, так как защищает корм от вытаптывания и позволяет поедать практически весь выложенный корм.



Кроме того, ребят познакомили с гнездовыми домиками для гоголей и огарей («гоголятниками») и объяснили, зачем они нужны. Показали государственные инспекторы солонец, расположенный недалеко от центрального кордона заказника, где осуществляется регулярная минеральная подкормка диких животных, и поделились «секретом», какие животные приходят сюда полакомиться.



Также гости посетили центральный кордон Алтачейского заказника, где государственные инспекторы рассказали о природосберегающих технологиях и представили солнечную электростанцию, круглогодично обеспечивающую электроэнергией дежурных и госинспекторов заказника.



Справка:



Фонд «Красивые дети в красивом мире» создан в 2013 году и реализует две благотворительные программы – «Красивые дети» и «Красивый мир». Байкальский государственный заповедник совместно с благотворительным фондом реализует«Красивые дети в красивом мире» проект «Сохраним заповедный мир Алтачея».



Сроки реализации проекта – с апреля 2018 года по июнь 2020 года. Проект направлен на создание благоприятных условий для диких животных и минимизацию негативного воздействия природного и антропогенного характера на территорию заказника.



Государственный природный заказник федерального значения «Алтачейский»создан в 1966 году, передан под управление Байкальского государственного заповедника в 2011 году. Площадь заказника составляет 78 374 га. Усилиями государственных инспекторов и других работников заповедника в настоящее время на территории заказника обеспечена самая высокая плотность копытных животных по Бурятии.

