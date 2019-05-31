В Улан-Удэ пройдёт первый детский турнир по хоккею «Кубок IceМетр»

1 и 2 июня на ледовой арене «IceМетр» пройдёт первый детский турнир по хоккею с шайбой «Кубок IceМетр»



На соревнования соберутся команды не только из Улан-Удэ, но и районов Бурятии: г. Гусиноозёрск, п.Селенгинск, п.Онохой. Организаторами соревнований выступила ледовая арена «IceМетр» и хоккейный клуб «Моритон».



- Для нас это совершенно новый формат мероприятий! Мы надеемся, что подобные соревнования станут не только традиционными, но и смогут привлечь хоккейные клубы с соседних регионов. На данный момент мы нацелены не только на популяризацию зимних видов спорта, но и хотелось бы, чтобы юные спортсмены достойно представляли нашу республику как в хоккее, так и в фигурном катании, - прокомментировал Павел Барнашов управляющий Ледовой ареной ICE МЕТР.



Хоккейные баталии среди детских хоккейных команд «Онохой Спайк», «Селенга», «Энергия», «Хара Моритон» на «Кубок IceМЕТРа» пройдут в два дня для разных возрастных категорий. Сначала на льду встретятся самые маленькие хоккеисты, а 2 июня посоревнуются за главный приз ребята постарше.



Программа мероприятий:



1 июня (Возрастная группа 2007-2009гг.):

16:45 – Торжественное открытие соревнований.

17:00 – Начало соревнований.

21:00 – Закрытие первого дня соревнований. Награждение участников и победителей.



2 июня (Возрастная группа 2004-2006гг.):

08:00 – Открытие второго дня соревнований.

08:15 – Начало соревнований.

11:30 – Закрытие второго дня соревнований. Награждение участников и победителей.



Посмотреть, и поболеть за начинающих спортсменов может каждый, вход для зрителей свободный. Также для болельщиков и участников соревнований 1 июня пройдут коллективные показательные выступления воспитанников федерации фигурного катания Бурятии.



