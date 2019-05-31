31 Мая

30 Мая

Популярное

В Бурятии на пожертвования установили бюсты двух Героев Советского Союза

В Бурятии на пожертвования установили бюсты двух Героев Советского Союза
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
На открытие бюста в Бабушкин прибыл главный военный прокурор Валерий Петров

В городах Бабушкин и Кяхта появились бюсты Героев Советского Союза Бориса Быстрых и Павла Баннова.

Церемония открытия бюста Героя Советского Союза гвардии старшего лейтенанта Бориса Быстрых в городе Бабушкин состоялась 30 мая. На мероприятии присутствовали заместитель Генерального прокурора России – Главный военный прокурор Валерий Петров, представители администрации Кабанского района, ветеранских организаций и общественных объединений, руководители правоохранительных органов, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Валерий Петров выразил благодарность всем участникам создания памятника и отметил, что среди фронтовиков немало выходцев из Кабанского района.

- Сегодня мы открываем памятник герою Советского Союза, заместителю командира второй авиационной эскадрильи, 96 Гвардейского «Сталинградского» бомбардировочного авиационного полка, 301 авиационной дивизии, гвардии старшего лейтенанта Быстрых Борису Степановичу. Установка бюста – это дань нашего уважения его подвигу, пожертвованию во имя Родины и своего народа, – сказал Валерий Петров.

Заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской сам уроженец Кабанского района.

- Я сам уроженец Кабанского района. Мой дед погиб в 1942 году. Человек жив, пока жива память о нём. И мы увековечили память. Теперь это место будет местом поклонения всем нашим дедам и прадедам, которые отдали жизнь за свободу и независимость нашей великой Родины. Сквер каждый год будет облагораживаться, что-то новое будет превноситься, – прокомментировал Петр Мордовской.

Лётчик бомбардировочной авиации Борис Степанович Быстрых был удостоен звания Героя Советского Союза Указом Президента Верховного Совета СССР от 5 ноября 1942 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство». Погиб при выполнении очередного задания 3 июня 1943 года. Являлся прототипом главного героя художественного фильма «Хроника пикирующего бомбардировщика» Наума Бирмана.

Автор памятника – скульптор, член Союза художников Москвы Александр Головачев. Бюст Борису Быстрых, как и Павлу Баннову, создан на добровольные пожертвования жителей Бурятии.

31 мая в городе Кяхта состоится торжественная церемония открытия бюста Герою Советского Союза Павлу Баннову. Он вошёл в книгу военных рекордов СССР как самый результативный бронебойщик тяжёлых танков. Автор памятника – скульптор Студии военных художников имени М.Б. Грекова Алексей Чебаненко.

скульптура Герои Советского Союза
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ пройдёт первый детский турнир по хоккею «Кубок IceМетр»
В Улан-Удэ пройдёт первый детский турнир по хоккею «Кубок IceМетр»
Общество, 31.05.2019
1 и 2 июня на ледовой арене «IceМетр» пройдёт первый детский турнир по хоккею с шайбой «Кубок IceМетр»
Детей знакомят с заповедными уголками Бурятии
Детей знакомят с заповедными уголками Бурятии
Общество, 31.05.2019
Школьники посетили Алтачейский заповедник
В Бурятии на пожертвования установили бюсты двух Героев Советского Союза
В Бурятии на пожертвования установили бюсты двух Героев Советского Союза
Общество, 31.05.2019
На открытие бюста в Бабушкин прибыл главный военный прокурор Валерий Петров

Французский джаз-бэнд выступит в Улан-Удэ
Французский джаз-бэнд выступит в Улан-Удэ
Общество, 31.05.2019
3 июня в Бурятской филармонии пройдет концерт участников OFF-программы фестиваля «Голос кочевников» - французской группы Marthe
В Иркутске открыли самый большой муниципальный спорткомплекс
В Иркутске открыли самый большой муниципальный спорткомплекс
Общество, 31.05.2019
30 мая открылся физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном на бульваре Рябикова в Иркутске
Более 1000 жителей Иркутской области оштрафовали за курение
Более 1000 жителей Иркутской области оштрафовали за курение
Общество, 31.05.2019
В стране 6 лет действует запрет на курение в общественных местах
Бурятские фильмы покажут на Забайкальском кинофестивале
Бурятские фильмы покажут на Забайкальском кинофестивале
Общество, 31.05.2019
Это картины «Феномен Этигэлова. Загадка бурятского ламы» Елены Демидовой и «321-я Сибирская. Фильм первый. Братья» Солбона Лыгденова
В Бурятии предложили запретить продажу алкоголя до 14 часов
В Бурятии предложили запретить продажу алкоголя до 14 часов
Общество, 31.05.2019
Свой опыт по борьбе за трезвость в Улан-Удэ презентовали представители Якутии
Сурхарбан в Бурятии пройдёт в конце июня
Сурхарбан в Бурятии пройдёт в конце июня
Общество, 31.05.2019
Представители всех районов республики сразятся за статус абсолютных чемпионов
В дацанах Бурятии помолятся за пострадавших на батуте детей
В дацанах Бурятии помолятся за пострадавших на батуте детей
Общество, 31.05.2019
Ламы помолятся за их здоровье и скорейшее выздоровление
В Бурятии сегодня жарко
В Бурятии сегодня жарко
Общество, 31.05.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 31 мая по северу республики небольшой дождь и мокрый снег, по остальной территории без осадков
В Приангарье состоится спартакиада для детей-инвалидов
В Приангарье состоится спартакиада для детей-инвалидов
Общество, 30.05.2019
На Ольхоне подростки с ограниченными возможностями здоровья сыграют в пионербол, мини-футбол и настольный теннис
Забайкальские ветераны хоккея сыграют для благотворительности
Забайкальские ветераны хоккея сыграют для благотворительности
Общество, 30.05.2019
В Чите пройдёт благотворительный турнир по хоккею в День защиты детей
В Бурятии названы победители конкурса рисунков
В Бурятии названы победители конкурса рисунков
Общество, 30.05.2019
Конкурс «Краски детства» проводился среди социально-уязвимых групп детей
В Чите пройдёт массовый детский забег на 1,5 километра
В Чите пройдёт массовый детский забег на 1,5 километра
Общество, 30.05.2019
500 детей примут участие в спортивном празднике в столице Забайкалья

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^