В Бурятии на пожертвования установили бюсты двух Героев Советского Союза

На открытие бюста в Бабушкин прибыл главный военный прокурор Валерий Петров
В городах Бабушкин и Кяхта появились бюсты Героев Советского Союза Бориса Быстрых и Павла Баннова.
Церемония открытия бюста Героя Советского Союза гвардии старшего лейтенанта Бориса Быстрых в городе Бабушкин состоялась 30 мая. На мероприятии присутствовали заместитель Генерального прокурора России – Главный военный прокурор Валерий Петров, представители администрации Кабанского района, ветеранских организаций и общественных объединений, руководители правоохранительных органов, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Валерий Петров выразил благодарность всем участникам создания памятника и отметил, что среди фронтовиков немало выходцев из Кабанского района.
- Сегодня мы открываем памятник герою Советского Союза, заместителю командира второй авиационной эскадрильи, 96 Гвардейского «Сталинградского» бомбардировочного авиационного полка, 301 авиационной дивизии, гвардии старшего лейтенанта Быстрых Борису Степановичу. Установка бюста – это дань нашего уважения его подвигу, пожертвованию во имя Родины и своего народа, – сказал Валерий Петров.
Заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской сам уроженец Кабанского района.
- Я сам уроженец Кабанского района. Мой дед погиб в 1942 году. Человек жив, пока жива память о нём. И мы увековечили память. Теперь это место будет местом поклонения всем нашим дедам и прадедам, которые отдали жизнь за свободу и независимость нашей великой Родины. Сквер каждый год будет облагораживаться, что-то новое будет превноситься, – прокомментировал Петр Мордовской.
Лётчик бомбардировочной авиации Борис Степанович Быстрых был удостоен звания Героя Советского Союза Указом Президента Верховного Совета СССР от 5 ноября 1942 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство». Погиб при выполнении очередного задания 3 июня 1943 года. Являлся прототипом главного героя художественного фильма «Хроника пикирующего бомбардировщика» Наума Бирмана.
Автор памятника – скульптор, член Союза художников Москвы Александр Головачев. Бюст Борису Быстрых, как и Павлу Баннову, создан на добровольные пожертвования жителей Бурятии.
31 мая в городе Кяхта состоится торжественная церемония открытия бюста Герою Советского Союза Павлу Баннову. Он вошёл в книгу военных рекордов СССР как самый результативный бронебойщик тяжёлых танков. Автор памятника – скульптор Студии военных художников имени М.Б. Грекова Алексей Чебаненко.
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