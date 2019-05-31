Французский джаз-бэнд выступит в Улан-Удэ

3 июня в Бурятской филармонии пройдёт концерт участников OFF-программы фестиваля «Голос кочевников» - французской группы Marthe



Основа коллектива — трубач-француз и саксофонист-грек. Инструментальное решение — без гармонического инструмента. Гастрольный тур по России — на автомобиле в рамках поездки из Европейского Союза в Китай.



Алексис Муцурис и Флоран Брик создали проект Marthe со вполне очевидными намерениями — соединить греческие мотивы, неотделимые от творчества Муцуриса, с современным европейским джазом. Вернее, современным французским. Для этой страны особенно характерно не смешение средиземноморских мотивов с традиционным джазом и рождение на выходе очередной разновидности world music, а именно проникновение экзотического материала в современный джаз, остающийся таковым.



Музыка Marthe — образец французской импровизационной музыки, оттенённой среди прочего ещё и весьма нестандартной любовью Брика к Азии. Трубач регулярно проводит время и работает в Китае, Таиланде и прочих странах этого региона. Именно туда направляется со своей беспрецедентной гастролью и Marthe: заручившись поддержкой национального телеканала и взяв на борт видеооператора, коллектив отправляется в Китай через всю Россию на автомобиле, намереваясь по пути снимать совершенно безумный фильм о своём путешествии. Достаточно сказать, что в его как минимум десяти сериях для французского телевидения будут в обязательном порядке показаны не только концерты и жизнь самих музыкантов, но и их встречи с российскими коллегами и, что уж совсем неожиданно, специфика российской кухни разных регионов.



Концерт состоится 3 июня в 18:30 в Бурятской филармонии (12+).



