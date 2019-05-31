30 мая открылся физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном на бульваре Рябикова в Иркутске
В мероприятии принял уроженец Иркутска, действующий игрок московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Ещенко.
– Новый ФОК является самым большим муниципальным спортивным комплексом в городе. Он способен вместить до 400 человек одновременно – около 200 спортсменов и столько же зрителей, – рассказал мэр Дмитрий Бердников. – Физкультурно-оздоровительный комплекс будет работать для всех. С нового учебного года порядка 800 иркутских детей начнут посещать спортивные секции по плаванью, баскетболу, волейболу, борьбе, аэробике. Занятия будут бесплатными.
С 2015 года в Иркутске было возведено и отремонтировано 5 крупных спортивных и оздоровительных комплексов. На сегодня уже готовы проекты ФОКа на 20-м Советском переулке в Ново-Ленино и крытого тренировочного катка с искусственным льдом в пади Долгая. Строительство начнется в этом году. Также в планах администрации – возведение ФОКов в предместье Радищева, микрорайоне Лесной и ледовой арены по ул. Ленская.
Строительство ФОКа на бульваре Рябикова началось в июле 2017 года. В цокольном этаже находятся тренажерный зал, тренировочный зал аэробики. На первом этаже размещены универсальный спортивный зал, зал настольного тенниса, бассейн на 6 дорожек. Установлены трибуны в универсальном зале и бассейне по 84 места, есть тренировочный зал хореографии, помещения администрации, зона отдыха с зимним садом, тренировочный зал единоборств. Все этажи оборудованы раздевалками, душевыми и санузлами, а также индивидуальными кабинками для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.
ФОК смогут посещать горожане всех возрастных групп, в том числе будет предоставлена возможность для организации занятий людей с ограниченными возможностями здоровья и групп здоровья для людей старшей возраста, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
В Иркутске открыли самый большой муниципальный спорткомплекс
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