Сурхарбан в Бурятии пройдёт в конце июня

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Представители всех районов республики сразятся за статус абсолютных чемпионов



Ежегодный национальный спортивно-культурный праздник «Наадан Сурхарбан» поменял традиционные даты проведения. В этом году соревнования начнутся 29 июня, а завершится праздник 30 июня зрелищными финалами и большим концертом.



Представители всех районов республики продемонстрируют своё мастерство и сразятся за статус абсолютных чемпионов.



- Поддержать спортсменов приедут не только жители Бурятии и соседних регионов, но и иностранные гости. «Наадан Сурхарбан» как один из самых колоритных спортивно-культурных праздников Бурятии является магнитом для туристов со всего мира, - сообщили в пресс-службе минспорта региона.



Первый день Сурхарбана будет традиционно посвящён соревнованиям по конным скачкам (морин урилдаан), которые пройдут в Верхней Иволге на территории ипподрома дацана.



Второй день соревнований пройдёт на Центральном стадионе в Улан-Удэ. Спортсмены сразятся в 5 видах спорта: бурятская борьба «Бухэ барилдаан», стрельба из национального лука, гиревой спорт, бурятские шахматы «Шатар», «Шагай наадан».



Завершением праздника станет награждение абсолютных чемпионов, а также концерт.





