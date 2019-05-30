Баир Бальжиров: Настала пора экстраординарных мер

Пленарная сессия форума Общественной палаты России «Сообщество» прошла в Улан-Удэ
30-31 мая в столице Бурятии проходит масштабный форум «Сообщество» – площадка для реализации конструктивных идей от экспертов общественных организаций, представляющих практически весь Дальневосточный федеральный округ. Организатор форума – Общественная палата России.
«Красной нитью» на всех заседаниях и рабочих площадках форума проходит мысль о сбережении народа и – шире – человеческого капитала в Дальневосточном регионе. И недаром – за последние годы наблюдается снижение рождаемости и народонаселения практически во всех регионах страны из-за демографической «ямы» начала 2000-х годов. Бурятия – не исключение.
- Нас безумно тревожит ситуация с населением: люди уезжают, рождаемость падает, и, как следствие, снижается численность. В итоге, и по отношению к своей территории мы становимся малочисленным народом во всех смыслах. И если мы потеряем наших людей, это будет безвозвратно. Это на самом деле страшная тенденция, - выразил опасение председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров. – Когда мы говорим о сбережении народа, важно понимать – настало время экстраординарных мер. И это не только увеличение количества населения как таковое, но и повышение физической и духовной составляющей каждого человека. Тогда нам будет по плечу решение самых масштабных задач.
Мало построить инфраструктуру, надо наполнить её живой энергией народа, чтобы люди почувствовали уверенность в завтрашнем дне, чтобы они знали – земля будет их навсегда. «Мы сегодня создаём на селе микронаселенные пункты: фермеры живут в благоустроенных домах на своей земле. Если дом будет признан жилым, тогда сельчанин никогда никуда не уедет. Пришло время создавать в Бурятии модельную территорию развития сельских территорий», - добавил Бальжиров.
- Сбережение народа - это ключевое направление для развития республики, - выразил солидарность зампред правительства Бурятии по экономическому развитию Алексей Мишенин. – И этому будет способствовать национальная программа по развитию Дальнего Востока, а также национальные проекты. Мероприятия – а их почти 100 практически во всех сферах жизни – планируется реализовать в рамках единой дальневосточной субсидии, государственных программ и инвест-проектов. Это позволит республике сделать масштабный шаг вперед, решить наболевшие проблемы социально-экономического развития региона, инфраструктуры, создать фундамент для духовно-нравственного и физического развития жителей Бурятии, сделать жизнь людей по-настоящему комфортной.
Как отметили участники пленарной сессии, на воплощение в жизнь подобных масштабных проектов, несомненно, потребуется время. Но, надеются эксперты форума, в конечном итоге новые экономические перемены смогут улучшить качество жизни населения Дальневосточного региона и сформировать устойчивую базу для дальнейшего развития.
Баир Бальжиров: Настала пора экстраординарных мер
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Завтра стартует деловая программа Забайкальского международного кинофестиваля
На нём выберут лучшие «прокаченные» автомобили и мотоциклы
Соревнования посвятят Дню защиты детей
В Иркутске пройдут Чемпионат и первенство СФО по лёгкой атлетике
Звёздные гости праздника кино прошлись по багуловой дорожке
Вход бесплатный
Они поддержали всероссийское движение «Готов к труду и обороне»
Занятия по безопасности военной службы проходят в преддверии начала летнего периода обучения
В соревнованиях приняли участие 75 подростков из Улан-Удэ и районов республики
В открытом всероссийском турнире участвовали более 400 спортсменов
Николай Вербицкий уступил победителю 0,39 секунды
Владимир Невский был наставником многих туристов Бурятии
На полигоне Бурдуны возведены «сирийские валы»
Землячек можно поддержать в голосовании в Instagram
Они призывают «спасать, а не болтать»