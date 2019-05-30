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Баир Бальжиров: Настала пора экстраординарных мер

Баир Бальжиров: Настала пора экстраординарных мер
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Пленарная сессия форума Общественной палаты России «Сообщество» прошла в Улан-Удэ

30-31 мая в столице Бурятии проходит масштабный форум «Сообщество» – площадка для реализации конструктивных идей от экспертов общественных организаций, представляющих практически весь Дальневосточный федеральный округ. Организатор форума – Общественная палата России.

«Красной нитью» на всех заседаниях и рабочих площадках форума проходит мысль о сбережении народа и – шире – человеческого капитала в Дальневосточном регионе. И недаром – за последние годы наблюдается снижение рождаемости и народонаселения практически во всех регионах страны из-за демографической «ямы» начала 2000-х годов. Бурятия – не исключение.

- Нас безумно тревожит ситуация с населением: люди уезжают, рождаемость падает, и, как следствие, снижается численность. В итоге, и по отношению к своей территории мы становимся малочисленным народом во всех смыслах. И если мы потеряем наших людей, это будет безвозвратно. Это на самом деле страшная тенденция, - выразил опасение председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров. – Когда мы говорим о сбережении народа, важно понимать – настало время экстраординарных мер. И это не только увеличение количества населения как таковое, но и повышение физической и духовной составляющей каждого человека. Тогда нам будет по плечу решение самых масштабных задач.

Мало построить инфраструктуру, надо наполнить её живой энергией народа, чтобы люди почувствовали уверенность в завтрашнем дне, чтобы они знали – земля будет их навсегда. «Мы сегодня создаём на селе микронаселенные пункты: фермеры живут в благоустроенных домах на своей земле. Если дом будет признан жилым, тогда сельчанин никогда никуда не уедет. Пришло время создавать в Бурятии модельную территорию развития сельских территорий», - добавил Бальжиров.

- Сбережение народа - это ключевое направление для развития республики, - выразил солидарность зампред правительства Бурятии по экономическому развитию Алексей Мишенин. – И этому будет способствовать национальная программа по развитию Дальнего Востока, а также национальные проекты. Мероприятия – а их почти 100 практически во всех сферах жизни – планируется реализовать в рамках единой дальневосточной субсидии, государственных программ и инвест-проектов. Это позволит республике сделать масштабный шаг вперед, решить наболевшие проблемы социально-экономического развития региона, инфраструктуры, создать фундамент для духовно-нравственного и физического развития жителей Бурятии, сделать жизнь людей по-настоящему комфортной.

Как отметили участники пленарной сессии, на воплощение в жизнь подобных масштабных проектов, несомненно, потребуется время. Но, надеются эксперты форума, в конечном итоге новые экономические перемены смогут улучшить качество жизни населения Дальневосточного региона и сформировать устойчивую базу для дальнейшего развития.

форум "Сообщество" форум Общественная палата
 
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