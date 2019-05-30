В Бурятии военные учатся на манекенах

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Занятия по безопасности военной службы проходят в преддверии начала летнего периода обучения



В воинских частях в Бурятии стартовали комплексные практические занятия по обеспечению безопасности военнослужащих.



Последствия нарушений требований безопасности показываются на практических примерах - с использованием боевой техники и полноразмерных манекенов.



Как правило, при таких занятиях демонстрируется придавливание манекена кабиной автомобиля, его сдавливание между бронированной машиной и стеной, также возгорание при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и другие случаи.



Помимо этого, военнослужащим напоминают о правилах использования средств имитации во время занятий по боевой подготовке. На манекенах продемонстрируют последствия при нарушении требований безопасности и неправильном использовании взрыв-пакетов, холостых патронов и пр.



Занятия по безопасности военной службы проходят в преддверии начала летнего периода обучения. К ним привлекаются порядка 10 тысяч военнослужащих, включая гражданский персонал, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.





