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В Бурятии военные учатся на манекенах

В Бурятии военные учатся на манекенах
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Занятия по безопасности военной службы проходят в преддверии начала летнего периода обучения

В воинских частях в Бурятии стартовали комплексные практические занятия по обеспечению безопасности военнослужащих.

Последствия нарушений требований безопасности показываются на практических примерах - с использованием боевой техники и полноразмерных манекенов.

Как правило, при таких занятиях демонстрируется придавливание манекена кабиной автомобиля, его сдавливание между бронированной машиной и стеной, также возгорание при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и другие случаи.

Помимо этого, военнослужащим напоминают о правилах использования средств имитации во время занятий по боевой подготовке. На манекенах продемонстрируют последствия при нарушении требований безопасности и неправильном использовании взрыв-пакетов, холостых патронов и пр.

Занятия по безопасности военной службы проходят в преддверии начала летнего периода обучения. К ним привлекаются порядка 10 тысяч военнослужащих, включая гражданский персонал, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.


военнослужащие
 
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