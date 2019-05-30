Занятия по безопасности военной службы проходят в преддверии начала летнего периода обучения
В воинских частях в Бурятии стартовали комплексные практические занятия по обеспечению безопасности военнослужащих.
Последствия нарушений требований безопасности показываются на практических примерах - с использованием боевой техники и полноразмерных манекенов.
Как правило, при таких занятиях демонстрируется придавливание манекена кабиной автомобиля, его сдавливание между бронированной машиной и стеной, также возгорание при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и другие случаи.
Помимо этого, военнослужащим напоминают о правилах использования средств имитации во время занятий по боевой подготовке. На манекенах продемонстрируют последствия при нарушении требований безопасности и неправильном использовании взрыв-пакетов, холостых патронов и пр.
Занятия по безопасности военной службы проходят в преддверии начала летнего периода обучения. К ним привлекаются порядка 10 тысяч военнослужащих, включая гражданский персонал, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В Бурятии военные учатся на манекенах
Общество, Фото:
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