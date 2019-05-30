В соревнованиях приняли участие 75 подростков из Улан-Удэ и районов республики
На Республиканском центральном стадионе прошла XII республиканская спартакиада «Я выбираю спорт!», посвящённая Международному дню борьбы с наркоманией.
Традиционно участие подростков в спартакиаде, состоящих на профилактических учётах в правоохранительных органах, организовали сотрудники УНК МВД по Бурятии, подразделений по делам несовершеннолетних и уголовно-исполнительных инспекций регионального УФСИН.
Участниками спартакиады стали 75 подростков из Улан-Удэ, Кижингинского, Заиграевского, Иволгинского и Тарбагатайского районов.
Участники сдали нормативы ГТО: бег на 60 метров, отжимания и прыжки в длину. Более 10 подростков сдали указанные нормативы на «золото».
- В ходе упорной борьбы в спортивной эстафете, соревнованиям по мини-футболу и перетягивании каната победила сборная команда Иволгинского и Тарбагатайского районов, 2-е место заняла команда Октябрьского района Улан-Удэ, 3-е место отвоевала команда «Импульс» Советского района Улан-Удэ. Победители, призёры и все участники спартакиады отмечены памятными и ценными призами, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии «трудные» подростки выбрали спорт
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