В Бурятии «трудные» подростки выбрали спорт

В соревнованиях приняли участие 75 подростков из Улан-Удэ и районов республики



На Республиканском центральном стадионе прошла XII республиканская спартакиада «Я выбираю спорт!», посвящённая Международному дню борьбы с наркоманией.



Традиционно участие подростков в спартакиаде, состоящих на профилактических учётах в правоохранительных органах, организовали сотрудники УНК МВД по Бурятии, подразделений по делам несовершеннолетних и уголовно-исполнительных инспекций регионального УФСИН.



Участниками спартакиады стали 75 подростков из Улан-Удэ, Кижингинского, Заиграевского, Иволгинского и Тарбагатайского районов.



Участники сдали нормативы ГТО: бег на 60 метров, отжимания и прыжки в длину. Более 10 подростков сдали указанные нормативы на «золото».



- В ходе упорной борьбы в спортивной эстафете, соревнованиям по мини-футболу и перетягивании каната победила сборная команда Иволгинского и Тарбагатайского районов, 2-е место заняла команда Октябрьского района Улан-Удэ, 3-е место отвоевала команда «Импульс» Советского района Улан-Удэ. Победители, призёры и все участники спартакиады отмечены памятными и ценными призами, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

