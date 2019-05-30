Легкоатлет из Бурятии взял серебро Кубка России

Николай Вербицкий уступил победителю 0,39 секунды



Спортсмен из Бурятии Николай Вербицкий завоевал серебро в беге на 800 метров на Кубке России по лёгкой атлетике. Соревнования проходили с 28 по 29 мая в Сочи и Адлере.



Основная борьба развернулась на сочинском стадионе имени Славы Метревели.



- На дистанции 800 метров спортсмен из Бурятии Николай Вербицкий стал серебряным призёром соревнований. Николай показал время 1:47.94, уступив всего 0,39 секунды Константину Холмогорову (Москва, Пермский край). Замкнул тройку призёров Сергей Дубровский (Московская область, Белгород), - сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.



Николай Вербицкий тренируется у Павла Яковлева.



