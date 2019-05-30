Николай Вербицкий уступил победителю 0,39 секунды
Спортсмен из Бурятии Николай Вербицкий завоевал серебро в беге на 800 метров на Кубке России по лёгкой атлетике. Соревнования проходили с 28 по 29 мая в Сочи и Адлере.
Основная борьба развернулась на сочинском стадионе имени Славы Метревели.
- На дистанции 800 метров спортсмен из Бурятии Николай Вербицкий стал серебряным призёром соревнований. Николай показал время 1:47.94, уступив всего 0,39 секунды Константину Холмогорову (Москва, Пермский край). Замкнул тройку призёров Сергей Дубровский (Московская область, Белгород), - сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.
Николай Вербицкий тренируется у Павла Яковлева.
Легкоатлет из Бурятии взял серебро Кубка России
Общество, Фото:
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