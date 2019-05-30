Владимир Невский был наставником многих туристов Бурятии
Сегодня, 30 мая в 10 часов утра ушёл из жизни старейший турист Бурятии Владимир Александрович Невский. Он был наставником многих туристов Бурятии. Об этом сообщил директор ООО «Байгал Трэвэл» Вячеслав Дмитриев.
Владимир Александрович родился на острове Сахалин, там же прошло его детство и юношество. Увлекался лыжами, рыбалкой, охотой. Окончил Томский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. По направлению приехал на Улан-Удэнскую ТЭЦ и всю трудовую жизнь посвятил системе «Бурятэнерго».
Активным туризмом начал заниматься с 1972 года: участвовал в организации туристской секции, позже турклуба «Вертикаль» в «Бурятэнерго». Ежегодно совершал походы 2-4 категории сложности, имеет звание инструктора пеше-лыжного туризма.
В 1977 году в Бурятии была создана федерация самодеятельного туризма, существовавшая до 1993 года. Владимир Невский стал первым и бессменным её председателем. Федерация проводила большую работу по организации массового спортивно-оздоровительного туризма в республике. Было создано более 30 турклубов на предприятиях и в учреждениях, организована телевизионная телепередача «Турклуб «Хамар-Дабан».
Был членом Союза журналистов России. Постоянно публиковал заметки и статьи с описанием туристских маршрутов.
«Познай Родину в пути и ты её полюбишь», - одно из любимых изречений Владимира Невского.
Ушёл из жизни старейший турист Бурятии
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