На полигоне Бурдуны возведены «сирийские валы»
Полигоны в Бурятии, оборудовали новыми учебными точками с учётом современного опыта ведения боевых действий в Сирийской Арабской Республике.
В частности, на общевойсковом полигоне Бурдуны возведены «сирийские валы», огневые позиции для БМП габионного типа, стенки для тренировки снайперов, макеты зданий для действия личного состава в городских условиях и участки для выполнения тактико-огневых упражнений стрельбы.
Летом большое внимание будет уделяться отработке специальных задач в городских условиях мотострелковыми и танковыми подразделениями, подразделениями снайперов, связи, РХБ защиты, РЭБ.
В ходе подготовительного периода на полигонах проводился ремонт и восстановление специального оборудования. На сегодняшний день обслужено и переведено на летний период эксплуатации более 700 единиц полигонного оборудования.
Для более качественного обучения войск на полигонах обновлено более 100 объектов полевой учебно-материальной базы, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Полигоны Бурятии оборудовали с учётом сирийского опыта
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Николай Вербицкий уступил победителю 0,39 секунды
Владимир Невский был наставником многих туристов Бурятии
На полигоне Бурдуны возведены «сирийские валы»
Землячек можно поддержать в голосовании в Instagram
Они призывают «спасать, а не болтать»
Гости увидят самые древние и особо ценные архивные документы республики
Приглашаются на мероприятие ребята от 7 до 12 лет
В работе форума принимают участие представители Минвостокразвития России, Дальневосточного и Сибирского округов, эксперты и общественники
Также на мастер-классе планируется демонстрация блюд кухни Прикамья
Она будет бороться за звание лучшего в Москве
Улан-Удэ присоединится к международному дню без табачного дыма
Заявки принимаются до 20 июня
Эту субсидию предлагают выплачивать при рождении третьего ребёнка
Мероприятие проведут для потенциальных мам и пап в Заиграевском районе
За победу боролись 11 сотрудников