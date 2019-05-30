30 Мая

29 Мая

Популярное

Полигоны Бурятии оборудовали с учётом сирийского опыта

Полигоны Бурятии оборудовали с учётом сирийского опыта
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На полигоне Бурдуны возведены «сирийские валы»

Полигоны в Бурятии, оборудовали новыми учебными точками с учётом современного опыта ведения боевых действий в Сирийской Арабской Республике.

В частности, на общевойсковом полигоне Бурдуны возведены «сирийские валы», огневые позиции для БМП габионного типа, стенки для тренировки снайперов, макеты зданий для действия личного состава в городских условиях и участки для выполнения тактико-огневых упражнений стрельбы.

Летом большое внимание будет уделяться отработке специальных задач в городских условиях мотострелковыми и танковыми подразделениями, подразделениями снайперов, связи, РХБ защиты, РЭБ.

В ходе подготовительного периода на полигонах проводился ремонт и восстановление специального оборудования. На сегодняшний день обслужено и переведено на летний период эксплуатации более 700 единиц полигонного оборудования.

Для более качественного обучения войск на полигонах обновлено более 100 объектов полевой учебно-материальной базы, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
полигон военнослужащие
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Легкоатлет из Бурятии взял серебро Кубка России
Легкоатлет из Бурятии взял серебро Кубка России
Общество, 30.05.2019
Николай Вербицкий уступил победителю 0,39 секунды
Ушёл из жизни старейший турист Бурятии
Ушёл из жизни старейший турист Бурятии
Общество, 30.05.2019
Владимир Невский был наставником многих туристов Бурятии
Полигоны Бурятии оборудовали с учётом сирийского опыта
Полигоны Бурятии оборудовали с учётом сирийского опыта
Общество, 30.05.2019
На полигоне Бурдуны возведены «сирийские валы»
Три красавицы из Бурятии борются за титул «Миссис Россия Мира – 2019»
Три красавицы из Бурятии борются за титул «Миссис Россия Мира – 2019»
Общество, 30.05.2019
Землячек можно поддержать в голосовании в Instagram
Фридайверы собрали со дна Байкала 250 кг мусора: видео
Фридайверы собрали со дна Байкала 250 кг мусора: видео
Общество, 30.05.2019
Они призывают «спасать, а не болтать»
Жители Бурятии смогут заглянуть в Госархив
Жители Бурятии смогут заглянуть в Госархив
Общество, 30.05.2019
Гости увидят самые древние и особо ценные архивные документы республики
В Улан-Удэ пройдёт уличная квест-экскурсия
В Улан-Удэ пройдёт уличная квест-экскурсия
Общество, 30.05.2019
Приглашаются на мероприятие ребята от 7 до 12 лет
В Улан-Удэ проходит всероссийский форум «Сообщество»
В Улан-Удэ проходит всероссийский форум «Сообщество»
Общество, 30.05.2019
В работе форума принимают участие представители Минвостокразвития России, Дальневосточного и Сибирского округов, эксперты и общественники
В Улан-Удэ представят блюда перуанской кухни
В Улан-Удэ представят блюда перуанской кухни
Общество, 30.05.2019
Также на мастер-классе планируется демонстрация блюд кухни Прикамья
Лучшим в управлении по вопросам миграции Бурятии стала майор
Лучшим в управлении по вопросам миграции Бурятии стала майор
Общество, 30.05.2019
Она будет бороться за звание лучшего в Москве
В Улан-Удэ пройдёт день без курения
В Улан-Удэ пройдёт день без курения
Общество, 30.05.2019
Улан-Удэ присоединится к международному дню без табачного дыма
В России предлагают ввести «отцовский капитал»
В России предлагают ввести «отцовский капитал»
Общество, 30.05.2019
Эту субсидию предлагают выплачивать при рождении третьего ребёнка
«День Аиста» пройдёт в Бурятии
«День Аиста» пройдёт в Бурятии
Общество, 30.05.2019
Мероприятие проведут для потенциальных мам и пап в Заиграевском районе
В МВД Бурятии соревновались борцы с коррупцией
В МВД Бурятии соревновались борцы с коррупцией
Общество, 30.05.2019
За победу боролись 11 сотрудников

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^