Полигоны Бурятии оборудовали с учётом сирийского опыта

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На полигоне Бурдуны возведены «сирийские валы»



Полигоны в Бурятии, оборудовали новыми учебными точками с учётом современного опыта ведения боевых действий в Сирийской Арабской Республике.



В частности, на общевойсковом полигоне Бурдуны возведены «сирийские валы», огневые позиции для БМП габионного типа, стенки для тренировки снайперов, макеты зданий для действия личного состава в городских условиях и участки для выполнения тактико-огневых упражнений стрельбы.



Летом большое внимание будет уделяться отработке специальных задач в городских условиях мотострелковыми и танковыми подразделениями, подразделениями снайперов, связи, РХБ защиты, РЭБ.



В ходе подготовительного периода на полигонах проводился ремонт и восстановление специального оборудования. На сегодняшний день обслужено и переведено на летний период эксплуатации более 700 единиц полигонного оборудования.



Для более качественного обучения войск на полигонах обновлено более 100 объектов полевой учебно-материальной базы, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

