В Чите пройдёт международный питчинг кинопроектов

Завтра стартует деловая программа Забайкальского международного кинофестиваля



В Чите 31 мая и 1 июня пройдут мероприятия деловой программы VIII Забайкальского международного кинофестиваля. По словам организаторов, здесь будет представлена уникальная возможность обмена опытом и поиска партнёров на территории Дальневосточного федерального округа России, Китая и Монголии.



В рамках первого дня пройдет питчинг кинопроектов, объединённых общей территорией и желанием запечатлеть уникальность Забайкалья и соседних регионов. На питчинге предполагается презентация и обсуждение проектов, интересных для реализации кинематографистами России, Монголии и Китая. К участию приглашаются проекты на стадии подготовки и производства, без видовых и жанровых ограничений, в виде презентаций или трейлеров с материалом. Авторы получат возможность презентовать свой проект и обсудить его с российскими и международными продюсерами, получить индивидуальные консультации по вопросам продюсирования и промоутирования кинопроектов.



Ведущей питчинга станет Мария Безенкова – член Союза кинематографистов Российской Федерации и программный директор Забайкальского международного кинофестиваля.



Во второй день состоится панельная дискуссия с участием приглашённых экспертов на тему ко-продукции и развития новых форм взаимодействия между странами в сфере кинопроизводства. Её ведущей станет Нина Кочеляева – ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института киноискусства ВГИК и доцент кафедры ЮНЕСКО по сравнительным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Забайкальского края.

