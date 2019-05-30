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Три красавицы из Бурятии борются за титул «Миссис Россия Мира – 2019»

Три красавицы из Бурятии борются за титул «Миссис Россия Мира – 2019»
Общество, 
Землячек можно поддержать в голосовании в Instagram

Три жительницы Бурятии участвуют в конкурсе красоты и талантов «Миссис Россия Мира – 2019». Отличительной особенностью конкурса является то, что участвуют только замужние женщины и с наличием хотя бы одного ребёнка от 22 до 43 лет. В этом году сделали исключение одной участнице из Рязани, ей 50 лет.

Первая участница конкурса из Бурятии Екатерина Иванютина. Она вдова, ей 31 год, живёт в Улан-Удэ. Женщина воспитывает семилетнего сына. Екатерина закончила Байкальский филиал Гуманитарного института, получила специальность психолога-консультанта. У неё есть и музыкальное образование, молодая женщина хорошо играет на скрипке. Также Екатерина окончила курсы массажа и спа-процедур. Мечта конкурсантки - путешествие по всей России на автомобиле. 




Вторая представительница из Бурятии на конкурсе красоты - Елена Дактаева. Елена живёт в Улан-Удэ, ей 29 лет, она с мужем воспитывает двоих прекрасных малышей – четырёхлетнего сына и годовалую дочку. Красотка является военнослужащей. По образованию Елена - юрист и школьный психолог. Женщина увлекается йогой, танцами, плаванием и волейболом. Как сообщал «Байкал-Daily», в конце марта 2019 года Дактаева завоевала корону «Миссис Улан-Удэ»




И третья участница из Бурятии – 28-летняя Анастасия Воротникова, обладательница титула 1-я Вице-Миссис Улан-Удэ. Конкурсантка замужем, воспитывают сына, проходит службу в рядах полиции в Улан-Удэ, имеет звание старший лейтенант полиции. Анастасия увлекается спортом. Красавица постоянно принимает участие в соревнованиях по служебному биатлону, лёгкой атлетике, лыжным гонкам и стрельбе из пистолета Макарова. Она целеустремлённая, всегда добивается поставленной цели, меняется, творит и радуется каждому дню. 


 

В «Миссис Россия Мира – 2019», помимо красавиц из Бурятии, участвуют ещё 47 участниц из Москвы, Алдана, Иркутска, Рязани, Ярославля, Самары, Новосибирска, Владивостока и других городов.

Конкурс красоты и талантов стартует в Москве 3 июня, финал состоится 6 июня.

28 мая на официальной странице конкурса «Миссис Россия Мира» mrs_world_russia в Intagram стартовало голосование за звание «Миссис Интернет». Чтобы поддержать понравившуюся участницу нужно поставить лайк. Голосование продлится до 6 июня до 22-00 часов. 
конкурс красоты
 
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