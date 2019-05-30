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В Чите начался Забайкальский кинофестиваль

В Чите начался Забайкальский кинофестиваль
Общество,  Фото:pixabay.com
Звёздные гости праздника кино прошлись по багуловой дорожке

30 мая в Читу на торжественное открытие Забайкальского международного кинофестиваля прилетел его президент, советский и российский актёр, кинорежиссёр и педагог, народный артист РСФСР Александр Михайлов. Вместе с ним прибыли именитые актёры театра и кино, режиссёры, члены жюри кинофестиваля – Дмитрий Астрахан, Лоран и Карина Данелью, Вивиан Ченг, Марина Яковлева, Елена Ксенофонтова, Анатолий Журавлёв, Аглая Шиловская, Екатерина Гусева, Сергей Никоненко, Андрей Руденский, Раиса Рязанова, Алексей и Игорь Огурцовы, Юрий Быков и другие.

Участников ежегодного праздника кино в аэропорту встретили министр культуры региона Татьяна Цымпилова, её заместитель Алексей Бочкарников. Юные забайкальские артисты детского фольклорного ансамбля «Баяр» и ансамбля-студии «Отрада» порадовали гостей национальными танцами и угостили хлебом-солью.

Торжественное открытие фестиваля традиционно началось с прохождения гостей мероприятия по багуловой дорожке. По дорожке цвета багульника – фирменного цвета кинофестиваля – прошли актёры театра и кино, режиссёры, деятели кино: Екатерина Гусева, Андрей Руденский, Дмитрий Астрахан, Елена Ксенофонтова, Лоран Даниелу, Вивиан Чэнг, Аглая Шиловская, Игорь Огурцов, Раиса Рязанова, Марина Яковлева, Александр Панкратов-Чёрный, Сергей Никоненко, Анатолий Журавлев, программный директор кинофестиваля Мария Безенкова и другие.

Гостей и участников кинофестиваля приветствовали глава Забайкальского края Александр Осипов, президент ЗМКФ Александр Михайлов, председатель правления Ассоциации «Забайкальское Землячество» Виктор Шкулёв, член оргкомитета ЗМКФ, советник вице-президента компании «Норильский никель» Сергей Самойлов.

Как сообщает пресс-служба Минкультуры Забайкалья, кинофестиваль будет проходить с 30 мая по 2 июня. В рамках кинофестиваля запланированы показы конкурсных фильмов, деловая и благотворительная программы, ночь короткого метра, творческие встречи с артистами. Гала-концерт состоится 1 июня в 18:00.
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