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В Приангарье состоится спартакиада для детей-инвалидов

В Приангарье состоится спартакиада для детей-инвалидов
Общество,  Фото:pixabay.com
На Ольхоне подростки с ограниченными возможностями здоровья сыграют в пионербол, мини-футбол и настольный теннис

В Ольхонском районе Иркутской области на базе летнего оздоровительного лагеря «Мандархан» с 18 по 20 июня пройдёт областная Спартакиада для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 60 человек.

Участниками Спартакиады станут дети-инвалиды в возрасте от 14 до 18 лет, находящиеся в областных учреждениях социального обслуживания. В соревнованиях примут участие команды Иркутских домов-интернатов № 1 и № 2 для умственно отсталых детей, Иркутского, Саянского и Братского домов-интернатов для умственно отсталых детей.

Участники будут состязаться в следующих видах спорта: пионербол, мини-футбол, шашки, дартс, лёгкая атлетика, настольный теннис. Основные задачи Спартакиады – создание условий для самореализации и социальной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья, организация активного отдыха, сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.
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