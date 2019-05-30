В Приангарье состоится спартакиада для детей-инвалидов

На Ольхоне подростки с ограниченными возможностями здоровья сыграют в пионербол, мини-футбол и настольный теннис



В Ольхонском районе Иркутской области на базе летнего оздоровительного лагеря «Мандархан» с 18 по 20 июня пройдёт областная Спартакиада для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 60 человек.



Участниками Спартакиады станут дети-инвалиды в возрасте от 14 до 18 лет, находящиеся в областных учреждениях социального обслуживания. В соревнованиях примут участие команды Иркутских домов-интернатов № 1 и № 2 для умственно отсталых детей, Иркутского, Саянского и Братского домов-интернатов для умственно отсталых детей.



Участники будут состязаться в следующих видах спорта: пионербол, мини-футбол, шашки, дартс, лёгкая атлетика, настольный теннис. Основные задачи Спартакиады – создание условий для самореализации и социальной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья, организация активного отдыха, сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.

