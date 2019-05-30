На Ольхоне подростки с ограниченными возможностями здоровья сыграют в пионербол, мини-футбол и настольный теннис
В Ольхонском районе Иркутской области на базе летнего оздоровительного лагеря «Мандархан» с 18 по 20 июня пройдёт областная Спартакиада для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 60 человек.
Участниками Спартакиады станут дети-инвалиды в возрасте от 14 до 18 лет, находящиеся в областных учреждениях социального обслуживания. В соревнованиях примут участие команды Иркутских домов-интернатов № 1 и № 2 для умственно отсталых детей, Иркутского, Саянского и Братского домов-интернатов для умственно отсталых детей.
Участники будут состязаться в следующих видах спорта: пионербол, мини-футбол, шашки, дартс, лёгкая атлетика, настольный теннис. Основные задачи Спартакиады – создание условий для самореализации и социальной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья, организация активного отдыха, сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.
В Приангарье состоится спартакиада для детей-инвалидов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Чите пройдёт благотворительный турнир по хоккею в День защиты детей
Конкурс «Краски детства» проводился среди социально-уязвимых групп детей
500 детей примут участие в спортивном празднике в столице Забайкалья
Пленарная сессия форума Общественной палаты России «Сообщество» прошла в Улан-Удэ
Завтра стартует деловая программа Забайкальского международного кинофестиваля
На нём выберут лучшие «прокаченные» автомобили и мотоциклы
Соревнования посвятят Дню защиты детей
В Иркутске пройдут Чемпионат и первенство СФО по лёгкой атлетике
Звёздные гости праздника кино прошлись по багуловой дорожке
Вход бесплатный
Они поддержали всероссийское движение «Готов к труду и обороне»
Занятия по безопасности военной службы проходят в преддверии начала летнего периода обучения
В соревнованиях приняли участие 75 подростков из Улан-Удэ и районов республики
В открытом всероссийском турнире участвовали более 400 спортсменов
Николай Вербицкий уступил победителю 0,39 секунды