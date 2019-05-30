В Улан-Удэ проходит всероссийский форум «Сообщество»

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

В работе форума принимают участие представители Минвостокразвития России, Дальневосточного и Сибирского округов, эксперты и общественники



С 30 по 31 мая Улан-Удэ принимает форум активных граждан «Сообщество», посвящённый теме «Сбережение народа. Национальные проекты: потенциал Сибири и Дальнего Востока».



Мероприятие организовано Общественной палатой РФ при поддержке правительства Бурятии. В работе форума принимают участие представители Минвостокразвития России, Дальневосточного и Сибирского округов, федеральные и региональные эксперты и общественники.



В рамках форума сегодня работают секции по темам: «Человеческий потенциал», «Культура», «Здоровая нация», «Территориальное развитие», «Экономика», «Университет Общественной палаты РФ», «Профилактика абортов», а также круглые столы по значимым направлениям развития общества. Пленарная сессия форума начнёт работу в 15 часов в Бурятском театре оперы и балета имени Цыдынжапова.



Завтра, 31 мая, на форуме состоится презентация «Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года». Участники форума обсудят Национальную программу развития Дальнего Востока. Работа над программой ведётся с 2018 года, поручение о её подготовке дал президент России Владимир Путин на четвёртом Восточном экономическом форуме в 2018 году. Программа должна объединить мероприятия национальных проектов и государственных программ, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов. Её ключевыми направлениями станут обеспечение опережающей динамики в социальной сфере (жилье, ЖХК, транспортная доступность, здравоохранение, культура и спорт), развитие экономики и науки. На форуме будут подведены итоги работы по предложениям, которые вносились в Национальную программу развития Дальнего Востока.



31 мая будут работать секции, круглые столы, форсайт-сессии и дискуссии по темам: «Развитие села», «Здравоохранение», «Общественные советы», «Демография», «Социально-экономическое развитие» и др. В рамках форума пройдёт мастер-класс по взаимодействию с информационным пространством и СМИ, модератором которого станет шеф-редактор и ведущий программы «Активная среда» Ашот Караханян.



По итогам форумной кампании будут подготовлены предложения для итогового форума, который состоится в конце года в Москве, а также тезисы для доклада Общественной палаты России о состоянии гражданского общества за 2019 год.



Справка:



Всероссийский форум «Сообщество» проводится Общественной палатой Российской Федерации с 2015 года во всех федеральных округах. Цель форума – выявить состояние развития некоммерческого сектора в регионах, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности.

