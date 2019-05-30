500 детей примут участие в спортивном празднике в столице Забайкалья
В День защиты детей, 1 июня, на читинской площади имени Ленина пройдёт массовый физкультурный праздник, в котором примут участие около 500 детей. В рамках мероприятия состоится зажигательная фитнес-зарядка, весёлые старты, конкурс рисунков на асфальте. Кроме того, впервые в Чите пройдёт массовый детский забег на дистанцию 1,5 километра.
В завершении праздника все участники получат сувенирные призы от министерства физической культуры и спорта Забайкальского края. Начало мероприятия в 11:00 часов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Чите пройдёт массовый детский забег на 1,5 километра
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