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В Чите разыграют Кубок по кикбоксингу

В Чите разыграют Кубок по кикбоксингу
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования посвятят Дню защиты детей

С 1 по 2 июня в Чите пройдёт Кубок Федерации кикбоксинга Забайкальского края в разделе «поинтфайтинг», посвящённый Дню защиты детей. Участвовать будут как взрослые и юниоры, так и дети старше 7 лет.

Соревнования пройдут в восьми группах: мальчики 2011-2012 годов рождения, мальчики и девочки 2009-2010 годов рождения, младшие юноши и девушки 2007-2008 годов рождения, юноши 2004-2006 годов рождения, девушки 2004-2006 годов рождения, юниоры 2001-2003 годов рождения, юниорки 2001-2003 годов рождения, мужчины 2000 год рождения и старше. Первые семь групп будут разбиты по весовым категориям. Также во всех возрастных группах будут проведены поединки в абсолютной весовой категории.

Взвешивание состоится 31 мая с 16:00. 1 июня зрители могут увидетm торжественное открытие соревнований, предварительные и полуфинальные поединки в разделе «поинтфайтинг». 2 июня пройдут финальные поединки в разделе «поинтфайтинг», поединки в абсолютной весовой категории «Grand champion» и награждение участников.

Соревнования в личном зачёте проведут по Олимпийской системе с выбыванием после первого поражения, согласно Правилам соревнований по кикбоксингу. Победители и призёры соревнований наградят медалями, дипломами и вымпелами. Спортсменам, занявшим первые места, дадут специальные Кубки от федерации.
кикбоксинг спорт Забайкальский край Чита кубок
 
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