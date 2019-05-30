Улан-Удэ присоединится к международному дню без табачного дыма
31 мая с 10.00 до 13.00 в парке «Юбилейный» состоится акция, посвящённая международному дню без табачного дыма.
Состоится флешмоб, массовая зарядка и показ номеров «Как отказаться от курения».
В Улан-Удэ пройдёт день без курения
Общество, Фото:
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