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Бурятия и Забайкалье поедут на Чемпионат Сибири

Бурятия и Забайкалье поедут на Чемпионат Сибири
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В Иркутске пройдут Чемпионат и первенство СФО по лёгкой атлетике

В Иркутске на стадионе ИРНИТУ 8 и 9 июня пройдут чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике и II этап IX летней Спартакиады учащихся России по лёгкой атлетике. Соревнования проводятся по четырём возрастным группам – мужчины и женщины 1996 года рождения и старше, юниоры до 23 лет, юниоры до 20 лет, юноши и девушки 2002-2003 годов рождения.

Заявки на участие в соревнованиях подали 11 команд из девяти регионов СФО, а также из Забайкальского края и Республики Бурятия. Ожидается, что в чемпионате и первенстве Сибири примут участие около 400 сильнейших спортсменов, в Спартакиаде – 180 легкоатлетов.

В программу чемпионата и первенства СФО включены следующие виды: бег на 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000 метров, 100, 110 и 400 метров с барьерами, 2000 и 3000 метров с препятствиями, семиборье и десятиборье. Спортсмены будут соревноваться в толкании ядра, в метании диска, копья, молота, в прыжках с шестом, в длину, высоту и в тройном прыжке. Пройдут эстафеты 4х100 и 4х400 метров. Победители и призёры соревнований будут награждены медалями и грамотами.

В программе II этапа IX летней Спартакиады учащихся России предусмотрены следующие виды: бег на 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000 метров, 110 и 400 метров с барьерами, 3000 метров с препятствиями, прыжки с шестом, в высоту, длину, тройной прыжок, метание диска, молота, копья, толкание ядра, семиборье и десятиборье. Кроме того, легкоатлеты будут участвовать в эстафетном беге.
Этот этап Спартакиады является отборочным. Только три лучшие команды смогут принять участие в финальных соревнованиях по лёгкой атлетике, которые состоятся 2 августа в Чебоксарах.

8 июня соревнования будут проходить с 9:00 до 19:00 часов, 9 июня – с 9:00 до 17:00 часов. Торжественное открытие состоится в 12:45 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.
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