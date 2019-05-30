Мероприятие проведут для потенциальных мам и пап в Заиграевском районе
31 мая в 11 часов в Заиграевском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних будет организован день открытых дверей.
На «День Аиста» приглашены все те, кто способен решиться на непростой и ответственный шаг – принять ребёнка на воспитание в семью, а также неравнодушен к судьбам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Участников мероприятия ждёт конкурсная и концертная программа, посвящённая Дню защиты детей, экскурсия по центру и консультации специалистов.
Мам и пап ждут по адресу: Заиграевский район, село Новая Брянь, пер. Верховской 1.
«День Аиста» пройдёт в Бурятии
Общество, Фото:
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