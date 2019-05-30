«День Аиста» пройдёт в Бурятии

Мероприятие проведут для потенциальных мам и пап в Заиграевском районе



31 мая в 11 часов в Заиграевском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних будет организован день открытых дверей.



На «День Аиста» приглашены все те, кто способен решиться на непростой и ответственный шаг – принять ребёнка на воспитание в семью, а также неравнодушен к судьбам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Участников мероприятия ждёт конкурсная и концертная программа, посвящённая Дню защиты детей, экскурсия по центру и консультации специалистов.



Мам и пап ждут по адресу: Заиграевский район, село Новая Брянь, пер. Верховской 1.

