30 Мая

29 Мая

Популярное

В Бурятии рассказали, почему не все саженцы приживаются

В Бурятии рассказали, почему не все саженцы приживаются
Общество,  Фото:pixabay.com
Россельхознадзор дал краткую инструкцию по выбору посадочного материала

Садоводы чаще стали сталкиваться с проблемой, когда приобретённые за немалые деньги саженцы не приживаются на участке, вымерзают, вырастает не то, что было обещано продавцом, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Причина кроется в некачественном посадочном материале. Как правило, покупатели не тратят много времени на покупку саженцев, не запрашивают у продавцов сопроводительные документы.

- Чтобы получить гарантированный урожай плодово-ягодных культур, важно приобретать качественные саженцы районированных сортов, поэтому во время покупки необходимо требовать у продавца документы, которые удостоверяют сортовые и посадочные качества. В наличии должны быть сертификаты соответствия или акты апробации и протоколы испытаний саженцев. Необходимо изучать предоставленные документы: они должны быть действующими на момент приобретения продукции, должны быть указаны культура и сорт, а также показатели качества, - уточняют в управлении Россельхознадзора.

Следует обратить внимание на информацию на этикетке саженца: должны быть указаны наименование культуры и сорта в точном соответствии с государственным реестром селекционных достижений, допущенных к использованию; товарный сорт, категория, адрес и телефоны фирмы производителя, номер партии и ГОСТ, которому соответствуют саженцы.

В случае, если посадочный материал предложен покупателям без ярлыков или ярлыки содержат неполную информацию, а также отсутствуют документы о сортовых и посадочных качествах, фитосанитарный сертификат, лучше воздержаться от такой покупки. Такие саженцы не соответствуют требованиям законодательства в сфере семеноводства.

Только посадочный материал районированных сортов приспособлен для местного климата. Саженцы, привезённые из южных регионов, не приживутся в суровых условиях Бурятии.

Всю информацию об интересующем сорте саженца можно узнать на сайте www.gossort.com, на котором указано, для какого почвенно-климатического региона он селекционирован.
Россельхознадзор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии рассказали, почему не все саженцы приживаются
В Бурятии рассказали, почему не все саженцы приживаются
Общество, 30.05.2019
Россельхознадзор дал краткую инструкцию по выбору посадочного материала
В Иркутской зоогалерее родились волчата
В Иркутской зоогалерее родились волчата
Общество, 30.05.2019
Почти все волчата уже забронированы по зоопаркам
В реабилитационном центре Улан-Удэ сыграли в «Зарницу»
В реабилитационном центре Улан-Удэ сыграли в «Зарницу»
Общество, 30.05.2019
В состязаниях приняли участие дети из центра «Светлый»
В нацпарк Бурятии прилетели серые цапли
В нацпарк Бурятии прилетели серые цапли
Общество, 30.05.2019
Уже не один десяток лет они прилетают весной в местность улуса Шулута
В Бурятии дети могут выиграть путёвку в «Артек»
В Бурятии дети могут выиграть путёвку в «Артек»
Общество, 30.05.2019
Детям предлагают поучаствовать в проекте «Театр-дети»
В ходе диспансеризации в Тункинском районе впервые выявили 97 заболеваний
В ходе диспансеризации в Тункинском районе впервые выявили 97 заболеваний
Общество, 30.05.2019
За 4 месяца комплексные медосмотры прошли 1151 человек
Уборщица украла золото у читинки
Уборщица украла золото у читинки
Общество, 30.05.2019
Потерпевшая воспользовалась услугами клининговой компании 
10 домов в Улан-Удэ оставались без воды
10 домов в Улан-Удэ оставались без воды
Общество, 30.05.2019
Делали ремонт и устраняли последствия аварий  
В Забайкалье осуждённые посмотрели спектакль «Дюймовочка»
В Забайкалье осуждённые посмотрели спектакль «Дюймовочка»
Общество, 30.05.2019
В ответ заключённые женщины показали свой творческий номер 
В Улан-Удэ немного потеплеет
В Улан-Удэ немного потеплеет
Общество, 30.05.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 30 мая по республике по северу местами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом
В Забайкалье завершились соревнования по автокроссу
В Забайкалье завершились соревнования по автокроссу
Общество, 29.05.2019
Гости из Приангарья забрали весь пьедестал в классе переднеприводных автомобилей
Иркутянин завоевал золотую медаль по боевому самбо
Иркутянин завоевал золотую медаль по боевому самбо
Общество, 29.05.2019
Первое место ему принесла победа над представителем Забайкальского края
На Ононе пройдёт фестиваль культур Забайкалья
На Ононе пройдёт фестиваль культур Забайкалья
Общество, 29.05.2019
Посетителей ждут участие в празднике молодой картошки и конкурсах кулинаров и рыбаков

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^