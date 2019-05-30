В Бурятии рассказали, почему не все саженцы приживаются

Россельхознадзор дал краткую инструкцию по выбору посадочного материала



Садоводы чаще стали сталкиваться с проблемой, когда приобретённые за немалые деньги саженцы не приживаются на участке, вымерзают, вырастает не то, что было обещано продавцом, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии



Причина кроется в некачественном посадочном материале. Как правило, покупатели не тратят много времени на покупку саженцев, не запрашивают у продавцов сопроводительные документы.



- Чтобы получить гарантированный урожай плодово-ягодных культур, важно приобретать качественные саженцы районированных сортов, поэтому во время покупки необходимо требовать у продавца документы, которые удостоверяют сортовые и посадочные качества. В наличии должны быть сертификаты соответствия или акты апробации и протоколы испытаний саженцев. Необходимо изучать предоставленные документы: они должны быть действующими на момент приобретения продукции, должны быть указаны культура и сорт, а также показатели качества, - уточняют в управлении Россельхознадзора.



Следует обратить внимание на информацию на этикетке саженца: должны быть указаны наименование культуры и сорта в точном соответствии с государственным реестром селекционных достижений, допущенных к использованию; товарный сорт, категория, адрес и телефоны фирмы производителя, номер партии и ГОСТ, которому соответствуют саженцы.



В случае, если посадочный материал предложен покупателям без ярлыков или ярлыки содержат неполную информацию, а также отсутствуют документы о сортовых и посадочных качествах, фитосанитарный сертификат, лучше воздержаться от такой покупки. Такие саженцы не соответствуют требованиям законодательства в сфере семеноводства.



Только посадочный материал районированных сортов приспособлен для местного климата. Саженцы, привезённые из южных регионов, не приживутся в суровых условиях Бурятии.



Всю информацию об интересующем сорте саженца можно узнать на сайте www.gossort.com, на котором указано, для какого почвенно-климатического региона он селекционирован.

