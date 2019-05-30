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В реабилитационном центре Улан-Удэ сыграли в «Зарницу»

В реабилитационном центре Улан-Удэ сыграли в «Зарницу»
Общество, 
В состязаниях приняли участие дети из центра «Светлый»

В реабилитационном центре «Светлый» сегодня оздоровительные процедуры получают более 100 ребят из районов Бурятии. Для них проводятся массовые досуговые мероприятия, одно из которых – «Зарница – 2019».

Начало было традиционным: общее построение, где командиры сдали рапорт, а судьи проверили готовность каждой команды. После получения задания все отправились на соревнования. Командам предстояло показать свои знания и умения на разных этапах игры: переноска раненого, оказание первой медицинской помощи, сбор и разбор автомата, игра на меткость, перетягивание каната, викторина на военную тематику, и это далеко не полный перечень заданий, которые предстояло выполнить участникам. На каждом этапе команды зарабатывали баллы.

- Игра прошла очень дружно и организованно. Все команды прошли этапы достойно и получили грамоты и сладкие призы, - сообщили в минсоцзащиты Бурятии.
реабилитационный центр зарница
 
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