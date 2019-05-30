Уже не один десяток лет они прилетают весной в местность улуса Шулута
Вывести очередное потомство вблизи улуса Шулута в Тункинском районе прилетели серые цапли. Фотографии этих птиц сделали государственные инспекторы Зун-Муринского инспекторского участка.
Как отмечает участковый госинспектор Владимир Русских, живут цапли колониями и уже не один десяток лет прилетают весной в местность улуса Шулута до осени.
- Серая цапля свои гнезда строит, как правило, на высоких деревьях, она очень пуглива и осторожна. Место гнездования выбрано птицами неслучайно - как говорят специалисты национального парка, тут подходящая кормовая база для них, - отметили в национальном парке «Тункинский».
В нацпарк Бурятии прилетели серые цапли
Общество, Фото:
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