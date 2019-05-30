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В Бурятии дети могут выиграть путёвку в «Артек»

В Бурятии дети могут выиграть путёвку в «Артек»
Общество,  Фото:pixabay.com
Детям предлагают поучаствовать в проекте «Театр-дети»

«Театр-дети» — масштабный культурно-социальный проект, приуроченный к Году театра в 2019 году.

В рамках проекта «Театр-дети» пройдёт всероссийский конкурс рисунков (для детей) и сочинений «Пишем о театре!» (для учащихся средних и старших классов). Победители отправятся в международный детский центр «Артек» в Крыму и примут участие в специальной театральной смене. Также авторы лучших работ получат дополнительные баллы при поступлении в Российский институт театрального искусства — ГИТИС.

В ходе проекта состоится фестиваль школьных театральных коллективов Москвы и Московской области «Москва — театр — школа». В его программе — мастер-классы по актёрскому мастерству и хореографии для школьников и публичные показы спектаклей, в которых примут участие профессиональные эксперты.

Проект «Театр-дети» реализован при участии министерства культуры РФ и Союза театральных деятелей РФ, а также ведущих театральных вузов страны.

Заявки в Бурятии принимает колледж искусств имени Чайковского, электронный адрес - kollisk@mail.ru
конкурс
 
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