В ходе диспансеризации в Тункинском районе впервые выявили 97 заболеваний

За 4 месяца комплексные медосмотры прошли 1151 человек
В Тункинском районе Бурятии продолжается диспансеризация населения. За 4 месяца 2019 года скрининг прошли 1151 человек, что составляет 44,6% от всего населения, подлежащих диспансеризации. Бесплатные комплексные медосмотры в Тункинском районе должны пройти в течение года ещё 1429 человек.
Тункинская центральная районная больница отмечает важность прохождения комплексных медосмотров. Так, в этом году в ходе диспансеризации впервые у жителей района было выявлено 97 заболеваний, из них 30 случаев болезней эндокринной системы, у 25 человек был повышенный уровень холестерина, болезни системы кровообращения обнаружили у 21 пациента, в том числе гипертоническая болезнь выявлена у 14 обследованных.
- Основа успешного лечения заболевания - его своевременное выявление. Главные задачи диспансеризации - раннее выявление хронических заболеваний, в том числе таких как сердечно-сосудистые, онкология, туберкулёз и сахарный диабет, которые составляют более 70% смертности. Важно проходить и медосмотры, и диспансеризацию, - подчёркивают врачи Тункинской ЦРБ.
Из 1151 человека, прошедших диспансеризацию в Тункинском районе, здоровыми признаны около 30%. 52% составили лица, подлежащие диспансерному наблюдению. 18% составили граждане, которые имеют факторы риска развития хронических инфекционных заболеваний.
- Среди факторов риска ведущее место среди населения нашего района занимает нерациональное питание – 32%, 231 человек курят (20%), 300 человек имеют ожирение и избыточную массу тела. На низкую физическую активность указали 199 человек, - сообщили в Тункинской ЦРБ.
Согласно новому приказу Минздрава от 13 марта 2019 года бесплатный профилактический медосмотр граждан всех возрастов является ежегодным, а диспансеризация проводится ежегодно для граждан старше 40 лет и раз в три года для граждан в возрасте от 18 до 39 лет. Раньше воспользоваться этим правом могли граждане старше 21 года.
В 2019 году диспансеризацию по месту жительства должны пройти граждане следующих годов рождения: 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, а также люди старше 40 лет.
В рамках диспансеризации граждане проходят ЭКГ (при первом прохождении медосмотра и с 35 лет – ежегодно), флюорографию, сдают анализы крови на сахар и холестерин ежегодно, пациентам измеряют внутриглазное давление (при первом прохождении медосмотра, и, с 40 лет – ежегодно). Лица старше 40 лет сдают общий анализ крови – ежегодно, анализ кала на скрытую кровь через 2 года, проходят маммографию. Мужчины в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет сдают анализы крови на простатспецифический антиген (ПСА- онкомаркер на заболевание предстательной железы). В целях раннего выявления заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки все граждане в возрасте 45 лет и по данным анкетирования проходят фиброгастроскопию. В ходе диспансеризации также определяются сердечно-сосудистые риски (относительный - с 18 до 39 лет, абсолютный - с 40 до 64 лет).
К взрослым поликлиникам Тункинского района прикреплены 14183 человек, из них женщин – 7402, мужчин – 6781.
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В ходе диспансеризации в Тункинском районе впервые выявили 97 заболеваний
Общество, Фото:
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