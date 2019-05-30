Потерпевшая воспользовалась услугами клининговой компании
Читинка сообщила полицейским, что из её квартиры пропали несколько колец, серьги, подвески, три цепочки и два браслета, на общую сумму 97 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили, что накануне потерпевшая пользовалась услугами одной из клининговых компаний.
Стражи порядка установили личность подозреваемой. Ею оказалась 26-летняя девушка. Полицейские выяснили, что, убираясь в одной из комнат, она увидела шкатулку с золотыми изделиями, которые решила украсть. Несколько украшений она успела продать, часть «ювелирки» у неё изъяли.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Воровке грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Уборщица украла золото у читинки
Общество, Фото:
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