10 домов в Улан-Удэ оставались без воды

Делали ремонт и устраняли последствия аварий



Накануне, 29 мая, несколько домов в Улан-Удэ оставались без воды. Причиной неудобств стали аварии и ремонтные работы.



В 10:00 для проведения ремонтных работ без горячей воды остались пять многоквартирных домов по улицам Гагарина 22, Хоца Намсараева 2а, 2б, 2в и Пестеля 8. В 13:50 ремонтные работы завершены. Без благ цивилизации люди оставались почти 4 часа.



10:10 для устранения утечки на подающем трубопроводе отключили горячую воду в доме на улице Гагарина, 20. В 15:00 аварию устранили. На установку хомута потребовалось почти 5 часов.



В 16:05 для замены задвижки отключили горячую воду в четырёх многоквартирных домах по улицам Радикальцева, 2, 4 и Воронежская, 2, 3. В 19:30 ремонтные работы завершены. Время отключения составило 3 часа 25 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.