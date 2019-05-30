В Забайкалье осуждённые посмотрели спектакль «Дюймовочка»

Артисты Забайкальского государственного театра кукол «Тридевятое царство» впервые посетили женскую исправительную колонию №11.Театральная постановка сказки «Дюймовочка» стала для осуждённых женщин особым мероприятием – ярким и интересным, привлёкшим внимание настолько, что они безотрывно наблюдали за каждым движением и репликой актёров, сообщают в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.- Артистизм и эмоциональность профессионалов, в сочетании с оригинальными декорациями, создали на некоторое время в колонии сказочную атмосферу и все присутствующие искренне верили в происходящее на импровизированной сцене, воспринимая игру как настоящую жизнь. Уже давно всем знакомая сказка «Дюймовочка» заиграла новыми красками: маленькая хрупкая девочка, высокомерный жук, расчётливый крот и многие другие герои с каждой минутой вызывали то сожаление, то смех, то слезы. Узнали осуждённые и об истории становления театра, особенностях работы с куклами, которые тоже бывают разных видов, - уточняют в ведомстве.