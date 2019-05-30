В ответ заключённые женщины показали свой творческий номер
Артисты Забайкальского государственного театра кукол «Тридевятое царство» впервые посетили женскую исправительную колонию №11.
Театральная постановка сказки «Дюймовочка» стала для осуждённых женщин особым мероприятием – ярким и интересным, привлёкшим внимание настолько, что они безотрывно наблюдали за каждым движением и репликой актёров, сообщают в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.
- Артистизм и эмоциональность профессионалов, в сочетании с оригинальными декорациями, создали на некоторое время в колонии сказочную атмосферу и все присутствующие искренне верили в происходящее на импровизированной сцене, воспринимая игру как настоящую жизнь. Уже давно всем знакомая сказка «Дюймовочка» заиграла новыми красками: маленькая хрупкая девочка, высокомерный жук, расчётливый крот и многие другие герои с каждой минутой вызывали то сожаление, то смех, то слезы. Узнали осуждённые и об истории становления театра, особенностях работы с куклами, которые тоже бывают разных видов, - уточняют в ведомстве.
В Забайкалье осуждённые посмотрели спектакль «Дюймовочка»
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После представления, в качестве творческого подарка артистам театра, осуждённые тоже продемонстрировали свои способности, поставив юмористические сценки.
- Театр – это вид искусства, помогающий формировать сотрудникам гармоничную личность осуждённых, учит любить, сопереживать, показывать истинные эмоции, и, наверное, верить в сказку. Эти прекрасные чувства хочется переживать снова и снова. Очень надеюсь, что артисты к нам приедут не один раз и мы вновь насладимся их прекрасным творчеством - отметила сотрудник отдела воспитательной работы с осуждёнными Ирина Патронова.