В столице Бурятии сотрудники ГИБДД и ПДН провели инструктажи безопасности для пожилых людей
Во время инспектирования дворовых территорий полицейские беседовали с пожилыми жителями многоквартирных домов.
Автоинспекторы призвали пенсионеров к внимательности на дороге и соблюдении ими ПДД. Пожилым пешеходам объяснили, какие последствия для их жизни и здоровья могут возникнуть в случае ДТП. Отдельное внимание они уделили теме безопасности пожилых на парковках домов, торговых центров.
- Наезд на пешехода при движении автомобиля задним ходом – один из самых распространённых видов ДТП, в которых получают травмы пожилые. Будьте внимательны в таких местах, смотрите по сторонам, слушайте звук приближающегося автомобиля, - добавили сотрудники ГИБДД.
Сотрудники ПДН, в свою очередь, рассказали о видах мошенничества, о правилах безопасности при общении с незнакомыми людьми. Полицейские призвали пожилых не допускать посторонних лиц в квартиры, не доверять свои документы незнакомым людям, а также позаботиться о сохранности своего имущества, не оставляя его без присмотра.
В завершении беседы пенсионерам вручили световозвращающие элементы, а также памятки с информацией профилактического характера, сообщает МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в селе Максимиха «Тойота Чайзер», следуя задним ходом, сбила 80-летнюю бабушку.
В Бурятии после наезда на старушку инструктируют пенсионеров
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