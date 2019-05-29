Два дома в Улан-Удэ остались до пятницы без горячей воды

Проводятся ремонтные работы



Сегодня, 29 мая, с 16:05 отключили горячую воду на улице Ключевская в Улан-Удэ. Неудобства связаны с проведением капитального ремонта на тепловых сетях филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14.



Подачу горячей воды возобновят в 17:00 31 мая.



Без благ цивилизации остались два дома под номерами 68, 70 с этой улицы. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



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